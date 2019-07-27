Они улыбаются: редкие и очень пугливые антилопы полюбили фотографироваться

В Новосибирском зоопарке пополнение: впервые в наш город привезли три редких антилопы дикдик. Животные попали в Сибирь благодаря сотрудничеству новосибирских специалистов с координатором этого виды из Европы.

- Две самки прибыли к нам из Московского зоопарка, а самца мы получили совсем недавно из зоопарка Братиславы (Словакия), - говорят в зоопарке.

Антилопы дикдик очень пугливы. Фото: предоставлено новосибирским зоопарком.

Эти антилопы - совсем миниатюрные: высотой максимум 35 сантиметров, а длина их тела достигает всего 45 - 70 сантиметров. Зверьки являются одними из самых маленьких представителей отряда парнокопытных. А свое необычное название антилопы получили из-за особых звуков, которые они издают при опасности: что-то вроде «дик-дик» или «зик-зик».

Раньше в Новосибирском зоопарке дикдики не содержались. Этот вид обитает в Африке, привык к жаркому климату - к жизни в суровой Сибири антилопы не приспособлены. Но в Новосибирском зоопарке о дикдиках позаботились.

Эти антилопы - совсем миниатюрные: высотой максимум 35 сантиметров. Фото: предоставлено новосибирским зоопарком.

- Они будут жить в специальном вольере в павильоне «Тропический мир» с возможностью выходить на улицу, - пояснили в зоопарке. - Уже сейчас антилопы находятся там, но пока опасаются покидать вольер.

По словам работников зоопарка, дикдики по своей натуре очень скрытные. В природе они живут среди кустарников. Прокладывая себе небольшие, узкие тропки, питаются листьями и побегами растений. Чаще всего их можно увидеть утром и вечером, а днем они прячутся в зарослях. Главная опасность для них - браконьеры, охотящиеся на них ради кожи, которая потом используется для изготовления перчаток.

По словам работников зоопарка, дикдики по своей натуре очень скрытные. Фото: предоставлено новосибирским зоопарком.

- По этой причине дикдики и попали в программу по сохранению вида. В нашем зоопарке планируем заниматься размножением животных, - рассказали нам в Новосибирском зоопарке. - Три особи, попавшие к нам, уже взрослые и способны создавать семьи (антилопам примерно 1,5 - 2 года. - Прим. ред.).

Правда, увидеть маленьких антилоп новосибирцы смогут не скоро: как говорят в зоопарке, не раньше сентября. Виной тому - ремонт в павильоне.