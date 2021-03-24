В Новосибирске рухнувшая глыба льда сломала ногу школьнику

На подростка упала глыба льда. Фото: «Инцидент Новосибирск»

ЧП произошло 23 марта в Ленинском районе Новосибирска: с крыши дома №16 в 3-ем переулке Серафимовича на 15-летнего мальчика рухнула огромная глыба льда. Подростка с множественными переломами госпитализировали в больницу.

— У ребенка перелом голени в двух местах. Ему провели операцию, требуется еще одна. Также у мальчика трещина бедра и многочисленные ушибы лица и головы, — рассказала подписчица группы «Инцидент Новосибирск».

После того, как глыба льда покалечила школьника, крышу почистили от снега. Фото: «Инцидент Новосибирск»

С ее слов, после случившегося управляющая компания огородила опасное место предупреждающей лентой и почистила крышу.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что глыба льда с крыши пятиэтажки упала на голову пенсионерки в городе Обь. Женщину с травмами доставили в больницу. Кроме того, случай с трагическим исходом произошел 11 марта, в Первомайском районе Новосибирска. Там сосулька, сорвавшаяся с козырька балкона, упала пожилой женщине голову: спасти ее не удалось.

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