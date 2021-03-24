В Новосибирске следователи проверят, по чьей вине на школьника рухнула глыба льда

У подростка диагностировали перелом голени в двух местах. Фото: «Инцидент Новосибирск»
В Новосибирске следователи проводят проверку после того, как на подростка упала глыба льда. Инцидент произошел 23 марта у дома №16 в 3-ем переулке Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска.
У пострадавшего диагностирован перелом голени, трещина бедра и многочисленные ушибы лица и головы. Подросток находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
— Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение безопасной эксплуатации здания, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
После проверки будет принято процессуальное решение.
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