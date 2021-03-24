Врачи рассказали о состоянии подростка, на которого рухнула глыба льда в Новосибирске

Подросток серьезно пострадал после того, как на него рухнула глыба снега. Фото: «Инцидент Новосибирск»
Врачи рассказали, в каком состоянии обнаружили подростка, на которого упала глыба льда у дома №16 в 3-ем переулке Серафимовича. Инцидент произошел 23 марта.
— Он был в состоянии средней тяжести. У парня диагностировали перелом лодыжки и сотрясение головного мозга, — рассказала КП-Новосибирск главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.
О том, что произошло, рассказала подписчица группы «Инцидент Новосибирск». С ее слов, после обследования уже в больнице врачи диагностировали перелом голени в двух местах. Ему провели операцию, требуется еще одна. Также у мальчика трещина бедра и многочисленные ушибы лица и головы.
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