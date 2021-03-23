«Нормальные были удары, а потом он что-то успокоился»: отчим рассказал, как убивал 6-летнего мальчика под Новосибирском

Отчим показал, как убивал 6-летнего пасынка под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.

В соцсети появилось видео следственного эксперимента с отчимом, который жестоко убил 6-летнего пасынка в поселке Кудряшовский под Новосибирском.

На записи мужчина подробно рассказал, как расправился с ребенком. На манекене он показал удары, которые наносил мальчику. Сначала он бил ребенка по ребрам: после этих ударов малыш отлетел в сторону и начал кататься по полу. Это не остановило отчима, и он продолжил избивать беззащитного мальчика, который из последних сил старался укрыться от смертельных ударов.

— Он закрывался, дрыгался, защищался, а я его просто бил. Нормальные были удары. Потом он что-то успокоился, — рассказал во время следственных действий мужчина.

Напомним, трагедия произошла в поселке Кудряшовский 19 марта. Как установили следователи, мать и отчим мальчика весь день пили, а потом решили заняться воспитанием ребенка. Они поставили его в угол и заставили читать. Малыш не мог внятно прочесть текст, чем привел взрослых в ярость. Они принялись избивать мальчика руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных травм ребенок умер: позже вудмедэксперты скажут, что у него были разорваны печень, селезенка, началось внутреннее кровотечение. После случившегося уголовное дело возбуждено и в отношении органов опеки. Их обвиняют в халатной работе с семьей погибшего мальчика.

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