«Старшеклассники прыгали в снег»: в новосибирской школе объяснили, почему заставили лезть детей из окон во время пожара

Детей вывели из задымленной школы на мороз без курток. Фото: стоп-кадр из видео / личный архив.

В редакцию КП-Новосибирск обратились родители учеников из школы №67. Взрослые испуганы тем, как проходила эвакуация детей во время пожара. Это была не учебная тревога, а самое настоящее ЧП. И оно показало, что не все готовы к нештатной ситуации.

Напомним, все случилось днем 16 марта. Загорелся гардероб в новосибирской школе № 67. Пожар вызвал в интернете большой резонанс. Ученики второй смены сняли несколько видео: как они бегут по лестницам, выходят на улицу без курток и сменной обуви, а потом, чтобы согреться, набиваются толпами в ближайшие супермаркеты и детские сады. Дети спасались не только через главный выход, но и через окна первого этажа. К слову, не все ребята восприняли опасность всерьез, некоторые открыто радовались:

— Ааа! Наконец-то школа горит!

Родители учеников, до сих пор не отошедшие от шока, говорят, что во время пожара не прозвучала сигнализация. Поэтому эвакуация прошла позже, а некоторые ребята еще и заболели после бега по морозу налегке.

— Мои дети и их одноклассники, друзья, которые были школе, в один голос говорят: сигнализация не сработала. Учителя тоже удивлялись, когда видели дым, и разгоняли детей по классам. Потому что никто не слышал сигнала. Благо, я гуляла с младшим ребенком возле школы и увидела дым. Мы с мужем и сестрой собрали вещи, пошли детей забирать. Муж рассказал, что старшеклассники прыгали из окон на снег. Это тоже говорит в пользу неработающих сирен. Было бы слышно сигнал, все бы нормально эвакуировались. У меня дети учатся в шестом и седьмом классе. Один ребенок простыл, потому что они выбежали из душного кабинета все потные и раздетые. Бежали в магазины, через трамвайные пути, в садик, домой — кто куда. Благо, что учителя и пожарные сработали быстро. Но это ужас! Если бы было еще промедление? Да и если бы мы не жили рядом, куда бы делись мои дети? — рассказывает КП-Новосибирск Наталья, мать двух учеников школы № 67.

Родители учеников возмущены тем, как прошла эвакуация. Фото: личный архив.

Директор учебного заведения Ольга Долгих рассказала, почему эвакуация прошла именно так:

— Родители неправы, пожарная сигнализация сработала, охранник вышел посмотреть, к нему также вышла учительница, сказала, что идет задымление в блоке начальной школы. И он быстро сообщил обо всем в пожарную охрану, а также исполняющему обязанности директора, дежурному администратору. Они с сотрудниками школы начали тушить огонь своими силами до приезда пожарных расчетов. Учителя быстро забрали всех детей, даже там, где было задымление. Они завели их всех в кабинеты, закрыли плотно двери, подоткнули, где можно, тряпками, чтобы дым не шел, открыли окна и пошла эвакуация через окна первого этажа, пожарные расчеты нам помогали. Мы не хотели, чтобы дети отравились угарным газом, поэтому проще их было эвакуировать через окошки, а не через запасные выходы. И дежурные охранного предприятия, и администрация, и учителя сработали так, как надо. Ни один ребенок не пострадал. Мы бы в любом случае не смогли одеть детей — было не до этого, — рассказала КП-Новосибирск директор школы № 67 Ольга Долгих.

Сейчас школьники на дистанционном обучении до понедельника. В школе уже пообещали возместить ущерб за вещи, которые уничтожил огонь: речь чаще всего о верхней одежде.

А юрист объяснил КП-Новосибирск, стоит ли винить школьное руководство, если дети заболеют после такой эвакуации.

— Тот, кто присматривает за ребенком, особенно если ему еще нет 14 лет, несет за него ответственность. Если учитель является руководителем эвакуационной группы, то ответственность несет школа, потому что дети находятся под ее надзором, согласно ч. 7 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Если ученики во время эвакуации пострадают, заболеют, можно обратиться к школе с требованием о возмещении вреда здоровью, компенсации морального вреда, взыскании убытков, — рассказала КП-Новосибирск Марина Пьянкова.

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