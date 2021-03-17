Последние новости Новосибирска на 17 марта 2021 года: экстренно сел самолет «Новосибирск-Иркутск», повышаю стоимость проезда в маршрутках

Мы собрали самые важные новости за прошедщие сутки в одном материале. Фото: Михали ФРОЛОВ/vk.com/shlyuz

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 марта 2021 года в один материал. С нами вы точно будете знать

В «ТОЛМАЧЕВО» ПРИЗЕМЛИЛСЯ РЕЙС «НОВОСИБИРСК-ИРКУТСК»

В аэропорту «Толмачево» 16 марта приземлился самолет «Новосибирск-Иркутск». В небе воздушное судно провело всего 20 минут, а на борту было 153 человека.

— У самолета отказал двигатель, — предполагают очевидцы в социальных сетях.

Сейчас по факту аварийной посадки судна следователями проводится проверка по части 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

СИБИРЯЧКА НАГУГЛИЛА СЕБЕ ДИАГНОЗ, А ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЕГО ПОДТВЕРДИЛИ ВРАЧИ

30-летняя Аксинья Попова с самого детства прогуливала школу из-за плохого самочувствия. То в обморок упадет, то было общее недомогание. После учебы в университете она не могла устроиться на работу. Девушка долго ходила по врачам, а уже потом с помощью интернета и медицинской литературы сама смогла понять что с ней — рассеянный склероз. Аксинья рассказала, как не пропустить тревожные симптомы опасной болезни и можно ли жить с таким диагнозом.

В НОВОСИБИРСКЕ ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД НА МАРШРУТКЕ

Днем 16 марта сало известно про повышение цен в маршрутках с 1 апреля. Перевозчик объяснил в чем дело:

— Последние два года мы не повышали стоимость проезда вообще, — объяснили в фирме «ПежоСервис». — Но при этом выросла стоимость бензина, расходы увеличились. Мы направили в мэрию документы о согласовании увеличения стоимости маршрута. Как только все будет окончательно согласовано, новый тариф начнет действовать.

СИБИРЯЧКА ВЫЙГРАЛА СУД У РЕМОНТНИКОВ, КОТОРЫЕ ЛОМАЛИ ГАДЖЕТЫ

В Новосибирске орудует новая банда мошенников. Под видом сервисного центра они забирали у людей бытовую технику, ломали ее еще больше, а после этого вымогали у людей деньги. «Комсомолка» нашла двух пострадавших от рук мошенников и они рассказали свои честные истории.

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