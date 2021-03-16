«Борт швыряло, а люди писали прощальные эсэмэски»: сибирячка рассказала, как пилоты сажали самолет «Новосибирск — Иркутск» с неисправным двигателем

Лариса Кузнецова ежемесячно летает в другие города. Фото: Михаил Фролов/личный архив героя

В ночь на вторник 16 марта в новосибирском аэропорту «Толмачево» приземлился самолет «Новосибирск — Иркутск». Борт пробыл в воздухе всего 20 минут, а потом резко пошел на снижение: по одной из версий, оказался неисправен двигатель. Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с пассажиркой, которая была на борту самолета.

Лариса Кузнецова летает на самолетах уже больше 10 лет. За месяц у нее может быть как минимум 3-4 командировки по России. Вот и 16 марта сибирячка собиралась на конференцию в Иркутск.

— Посадка на самолет прошла без каких-либо задержек. Сели, пристегнулись и начали взлетать. Как говорится, ничего не предвещало беды, — рассказала КП-Новосибирск, Лариса Кузнецова.

По словам пассажирки, примерно на 11 минуте полета она почувствовала резкий удар по самолету. Было такое ощущение, что что-то попало в турбину. После этого борт начало сильно болтать.

— Борт швыряло из стороны в сторону, я слышала лязгающий звук. Он до сих пор у меня в голове стоит. Самолет резко снижался, но вскоре пилоту удалось выровнять его. После этого командир объявил, что у нас неполадки с двигателем, и мы возвращаемся в Новосибирск, — рассказала КП-Новосибирск женщина.

Лариса вспоминает: после этих слов в салоне повисла тишина. У женщины сложилось такое ощущение, что все решили помолиться, но только не вслух.

— Моя соседка призналась, что забыла слова молитв и в тот момент вспоминала их. Да и я сама сидела в панике. Думала, что неужели вот так может оборваться жизнь? Неужели это все? Думала о близких, что для них это будет большой удар, — признается Лариса. — И даже ведь никуда убежать нельзя, от тебя ничего не зависит. Испытала чувство страха и полное бессилие перед ситуацией. К большому удивлению в салоне все пассажиры сидели молча.

Когда самолет стал приближаться к земле, пассажиры достали телефоны и стали писать сообщения родным. Все боялись, что при приземлении тоже может что-нибудь произойти. Лариса сама написала сообщение дочке: «У нас проблемы с самолетом. Не знаю, чем все закончится. Прости меня за все, люблю тебя».

— Нам попался очень грамотный пилот. Когда он сажал самолет, было такое ощущение, что его кто-то на ладошки взял и поставил. Очень мягко приземлились. После чего все пассажиры очень долго аплодировали, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

На взлетной полосе борт уже ждали спецслужбы: скорая помощь, пожарные, трансфер до здания аэропорта.

— Через 2 часа нас уже пересадили на другой самолет. Хочется сказать большое спасибо нашему пилоту, который смог сориентироваться в сложной ситуации и бортпроводникам, которые также сохраняли спокойствие, — рассказывает Лариса.

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