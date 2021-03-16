«Нас тряхнуло, были искры»: самолет «Новосибирск-Иркутск» экстренно вернулся в «Толмачево»

Самолет экстренно вернулся в новосибирский аэропорт, спустя 20 минут после взлета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на вторник, 16 марта, самолет «Новосибирск-Иркутск» авиакомпании S7 экстренно вернулся обратно в «Толмачево». В небе он пробыл 20 минут: об этом сообщили пассажиры.

— Говорят, из-за неисправности двигателя. Произошел хлопок, самолет немного тряхнуло, были искры, но я не видел, так как сидел с другой стороны. Сели нормально, с аплодисментами, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

Через пару часов пассажирам предоставили резервный борт, и они вылетели в Иркутск.

— Во время полета была обнаружена техническая неисправность. Командир судна принял решение о том, чтобы вернуться в аэропорт, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Евгения Жбирь.

Известно, что на борту самолета были 153 пассажира. Никто из них не пострадал. В аэропорту, пока они ждали резервный борт, им предложили напитки. Семь человек отказались продолжить полет.

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