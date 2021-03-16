В прокуратуре назвали причину, почему самолет «Новосибирск-Иркутск» экстренно вернулся в Толмачево

После того, как самолет экстренно вернулся в аэропорт, семь человек отказались лететь на резервном борту. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре назвали причину, по которой самолет «Новосибирск-Иркутск» вернулся в Толмачево. Со слов пассажиров в небе он пробыл всего 20 минут. Инцидент произошел в ночь на 16 марта.

— Во время полета была обнаружена техническая неисправность. Командир судна принял решение о том, чтобы вернуться в аэропорт. Борт отстранили от полетов. Его обследуют специалисты. Они выясняют, какой именно произошел сбой. Пассажирам предоставили резервный самолет, который доставил их в Иркутск. Борт уже вернулся обратно в Новосибирск для выполнения остальных полетов по маршруту, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Евгения Жбирь.

Известно, что на борту самолета были 153 пассажира. Никто из них не пострадал. В аэропорту, пока они ждали резервный борт, им предложили напитки. Семь человек отказались продолжить полет.

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