Подорожание проезда в маршрутках в Новосибирске с 1 апреля 2021 года: перевозчик объяснил, почему поднимут цены

Подорожание ударит по кошельку горожан. Фото: vk.com/shlyuz

Совсем несмешной «сюрприз» ждет жителей Советского района: сибирякам обещают подорожание проезда в маршрутках в Новосибирске с 1 апреля 2021 года. Об этом пассажиров уже оповестили в маршрутке №6: повесили объявление и назвали будущую цену – 50 рублей. Если учесть, что сейчас проезд там стоит 45 рублей, разница ощутимая. Новосибирцы стали возмущаться: почему так произошло:

- Скоро такси дешевле будет, чем на маршрутке ездить!

- За что платим, непонятно. Ехать долго, по пробкам, хоть бы в комфорте. А так маршруток мало, набивается народ как селёдки в бочку. Слов нет, одни эмоции.

И это – не единственный маршрут, где поднимут цены. Маршрутка №322 с 22 марта подорожает до 53 рублей, в маршрутках №7 и №43 с 1 апреля вместо 30 придется платить 35 рублей.

Чтобы разобраться, почему произошло повышение, корреспонденты КП-Новосибирск обратились к перевозчику – компании «ПежоСервис» (она обслуживает маршруты №№6, 7, 43)

- Последние два года мы не повышали стоимость проезда вообще, - объяснили в фирме «ПежоСервис». – Но при этом выросла стоимость бензина, расходы увеличились. Мы направили в мэрию документы о согласовании увеличения стоимости маршрута. Как только все будет окончательно согласовано, новый тариф начнет действовать.

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в мэрию Новосибирска: ответ мы обязательно опубликуем.

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