В Новосибирске проезд в маршрутках подорожает на 5 рублей

Стоимость проезда начнет повышаться в ближайшие дни. Фото: vk.com/pervomaika_54

Плохие новости для новосибирских пассажиров: в ближайшие две недели начнут поднимать цены в маршрутках.

Больше всего за проезд придется платить в маршрутке №322: там с 22 марта с пассажира будут брать 53 рубля. Чуть меньше по кошельку ударит проезда в маршрутке №6: там вместо 45 рублей придется заплатить 50 рублей.

Чуть демократичнее будет стоить проезд в маршрутках №7 и №43: там с 30 рублей цену поднимут до 35 рублей.

- Мы направили в мэрию документы о согласовании увеличения стоимости маршрута. Как только все будет окончательно согласовано, новый тариф начнет действовать, - рассказали КП-Новосибирск в фирме «ПежоСервис».

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