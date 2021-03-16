В Новосибирске клиенты выиграли суд у ремонтников, которые ломали гаджеты и бытовую технику

Сибирячке так и не вернули ее телевизор. Фото: Михаил ФРОЛОВ/предоставлено героем публикации

Жительница Новосибирска Алена Мещерякова в сентябре прошлого года заметила, что на экране телевизора начало появляться затемнение. Плазму решила отдать в ремонт.

— Муж нашел в интернете одну фирму, позиционировавшую себя как официальный сайт «Самсунга», договорился о ремонте. Приехал курьер, осмотрел технику, сказал, что за 4 тысячи рублей починят, и забрал телевизор, — рассказала КП-Новосибирск Алена Мещерякова, пострадавшая.

Через пару дней раздался звонок. Это были мастера из фирмы. По словам сибирячки, они сказали, что ремонт выйдет дороже — 22 тысячи рублей. Женщина решила, что это очень большая сумма, и захотела забрать телевизор, но ее начали отговаривать.

— После долгих уговоров мы с мужем согласились на их условия. Нам сказали, что через 10 дней уже сможем забрать его. В итоге мы месяц слушали отговорки из серии «завтра заберете», — вспоминает сибирячка. — Мастера потом сами проговорились, что якобы сломали матрицу на нашем телевизоре, и чинят ее сейчас за свой счет.

В тот момент терпение Алены лопнуло. Она попросила вернуть ей технику, а вместе с этим возместить материальный ущерб. Только горе-мастера отказались платить за что-либо и еще утверждали, что это женщина теперь им должна.

Сибирячка не может взыскать с мошенников деньги. Фото: предоставлено героем публикации

— Я написала письменную претензию, но ответа не последовало. Тогда я обратилась в суд. И — да, дело было выигрышным. В общей сложности компанию обязали выплатить нам 124 тысячи рублей. Исполнительный лист отнесли судебным приставам, но уже три месяца нет никакого прогресса, — говорит Алена.

В итоге сибирячка осталась и без телевизора, и без денег. А той компании уже и след простыл. Когда женщина вместе с мужем приехала в офис, то выяснилось, что ремонтники спешно съехали.

У 27-летней Инны Олещенко была другая история с этой же фирмой. На камере телефона треснуло стекло, и девушка решила отнести его в сервисный центр.

— После того как я отнесла телефон, мне позвонил мастер и сказал, что провел диагностику. Якобы обнаружены еще какие-то поломки, поэтому ремонт обойдется в 6 тысяч рублей. Телефон я купила месяц назад и сразу же почувствовала подвох, — призналась КП-Новосибирск Инна.

По словам девушки, она отказалась от ремонта и сказала, что заберет телефон.

— Я была возмущена. Поехала в контору разбираться. Мастер стал торговаться и сбивать цену до 2500 рублей. Я сказала, что, может, он ничего и не делал, раз начал торговаться. Пообещала, что обращусь в полицию. А меня начали выгонять из офиса, — описывает девушка.

Как говорит Ирина, ей не оставалось ничего другого, как обратиться за помощью к своей подруге — судебному приставу. В следующий раз к псевдомастерам девушки наведались вместе. Ремонтники сразу же и телефон отдали, и денег даже не попросили.

— Кстати, телефон они так и не отремонтировали, — добавляет сибирячка.

«Комсомолка» выяснила, что данная организация дурит не только новосибирцев, но и людей по всей России. Принцип один, только вывески постоянно меняются. Пострадавшие даже создали свой чат в социальных сетях, где делятся печальным опытом и дают друг другу советы.

Звонок юристу

КП-Новосибирск обратилась за помощью к юристу Анне Малаховой. Она объяснила, как не попасться в лапы мошенников и что делать, если вы все-таки совершили ошибку:

— Нужно проверять сайт и отзывы компании. Обязательно посмотреть на сайте налог.ру, когда она была зарегистрирована. Если совсем рано, то лучше воздержаться от сотрудничества. И не нужно гнаться за низкой ценой — велика вероятность, что вас обманут.

— А что делать, если уже попались на удочку мошенников?

— С самого начала нужно составлять акт приема передачи товара. В этом документе компания должна указать, какие работы будут совершать с бытовой техникой, и зафиксировать стоимость услуги. Если же товар забрали и не вернули, то нужно обращаться в суд. А еще можно обратиться в полицию. И чем больше заявлений будет на одну и ту же фирму, тем больше вероятность, что полиция начнет проводить проверку.

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