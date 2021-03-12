Что известно об умершей девушке студента, зарезанного у НГТУ

Денис и Софья начали встречаться в декабре. Фото: соцсети.

Всего месяц прошел с жуткой трагедии, произошедшей у НГТУ. Напомним, 16 февраля 26-летнего студента Дениса Губарева зарезал 22-летний магистрант Денис Миллер. А перед этим оставил записку в соцсетях: «Если этот пост оказался у меня на стене — значит, я-таки зарезал своего одногруппника». Умирающего студента на руках держала его девушка Софья, спасти парня не удалось…

Причина убийства – ревность: парни не поделили Софью.

- Софья рядом со мной была на похоронах, - поделилась с КП-Новосибирск мама убитого Дениса Губарева. – Сын ее очень любил, встречаться они начали в декабре.

Со своей девушкой студент познакомил и родных:

- Они часто вместе у нас были, но о своих планах ничего не рассказывали, - вспоминает мама студента.

В день убийства Соня пыталась защитить любимого от своего бывшего парня Дениса Миллера:

— Они разговаривали, Соня была в нескольких метрах. Миллер предложил помириться, но сын сказал: «Нет, я не собираюсь с тобой дружить». Потом Миллер полез обниматься и вытащил нож, - описывает случившееся мама Дениса Губарева. После этого Соня попыталась заслонить раненого парня, но Миллер ее оттолкнул…

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с друзьями убийцы студента: они уверены, что для Миллера новость о смерти девушки станет шоком.

- Тяжко ему будет: сидеть и узнать, что его любимая вот так вот, - написал КП-Новосибирск один из знакомых убийцы.

Напомним, Софью нашли мертвой в ее квартире в Кировском районе Новосибирска. На ее теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти: только следы рвотных масс.

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