Все из-за 3 тысяч рублей! СКР дал новые подробности убийства парнем его 17-летней девушки в Новосибирске

Парень признался, что убил девушку, потому что она не давала ему деньги на наркотики. Фото: vk.com

19-летний житель Новосибирска убил хрупкую девушку, потому что та не дала денег на наркотики. Глядя на фотографии преступника, видишь, что он и сам – щуплый, как школьница. Но у него был нож, а она была беззащитна. И любила его. Все произошло в съемной квартире на улице Кошурникова в Новосибирске. Юноша требовал у своей девушки денег на наркоту. Та не давала. Тогда он решил убить. Драматичность еще в том, что все произошло в день семнадцатилетия жертвы. Следователи уже допросили подонка, а следственный комитет поделился новыми подробностями:

- Разозлившись, взял на кухне нож, однако девушка не оценила всерьез намерений парня. Подозреваемый нанес потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых последняя скончалась на месте, - рассказала КП-Новосибирск старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Деньги убийца нашел на карточке у жертвы. Видимо, их было не много. Во всяком случае, известно, что перевел себе 3 тысячи рублей. А еще забрал у мертвой девушки ноутбук и смартфон, которые сдал в ломбард.

Убийца утолил свою жажду наркотиками, а потом отправился в Кемерово к знакомой. Вероятно, хотел выговориться. Уже в сообщениях через WhatsApp написал ей об убийстве.

Та, потрясенная, назначила преступнику встречу, о которой сообщила и полицейским. Они задержали палача, который не стал отпираться.

- 19-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), - сообщает Анастасия Кулешова. - С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подтвердил данные им показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

Не исключено, что не будь преступник пойман, он свел бы счеты с жизнью. Во всяком случае, такими намерениями он делился с кемеровской подругой, к которой ехал после преступления. Об этом же писал и друзьям. Те, когда читали, думали, что это какой-то розыгрыш...

Жители Новосибирска сравнивают это преступление с делом Карины Залесовой. Тогда мажор, также вооруженный ножом, расправился с девочкой в день своего рождения. Впрочем, тогда следствие переквалифицировало дело, и садиста садили по части 2 статьи 105, то есть за убийство, совершенное с особой жестокостью. Учитывая, что обвиняемый был малолетним, он получил относительно небольшой срок – 9 лет колонии.

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