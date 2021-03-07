«Он был скрытный и безжалостный»: в Новосибирске парень жестоко убил девушку в день ее семнадцатилетия

Убийца избивал девушку, а она все равно его не бросала. Фото: соцсети.

В Новосибирске погибла совсем молодая девушка. Сегодня ее родные и знакомые хотели праздновать 17-летие Алины*, но в итоге готовятся к ее похоронам: девушку убил тот, кого она любила и прощала — 19-летний Федор. Подробности жестокой драмы — в материале КП-Новосибирск.

На теле девушки было множество ран. Фото: соцсети.

«У ДЕВОЧКИ ИЗРЕЗАНА ВСЯ ШЕЯ»

Жестокое убийства Алины Пушкиной* шокировало знакомых. Трагедия произошла в ночь на 7 марта в двухкомнатной квартире по улице Кошурникова в Новосибирске.

Алину нашел убитой ее знакомый, у нее была изрезана вся шея. Кто убийца, было сразу понятно. 19-летний Федор, с которым девушка долгое время встречалась, написал одному из друзей, что зарезал девушку. В оправдание говорил, что был на «отходах» после употребления наркотиков.

— Пришел домой, требовал у нее денег на дозу, она не давала, — рассказала КП-Новосибирск знакомая девушки Саша.

В полиции КП-Новосибирск также подтвердили — в ночь на 7 марта в одном из домов на улице Кошурникова было обнаружено тело 17-летней девушки с множественными ранениями в области шеи.

Убийца не пощадил девушку. Фото: соцсети.

«ПОЙМАЛИ ЗА 4 ЧАСА»

Опера раскрыли преступление по горячим следам за 4 часа. Оказалось, Федор, взяв из квартиры деньги, поехал в Кемерово. По дороге его такси попало в ДТП, тогда он поймал на трассе машину дальнобойщика.

— Установив личность знакомой, к которой направляется молодой человек, полицейские вышли с ней на связь, и под контролем правоохранителей она назначила встречу своему знакомому возле одного из торговых центров в Кемерово. После чего злоумышленник был задержан, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас задержанного этапируют в Новосибирск. Его родители сказали КП-Новосибирск, что не готовы давать комментарии, они в шоке от того, что сделал сын.

Девушка выкладывала в соцсетях истории со своим парнем-тираном. Фото: соцсети.

«ОН БЫЛ АБЬЮЗЕРОМ, МАНИПУЛЯТОРОМ»

Знакомые пары уверены — настоящим мотивом для убийства все-таки были не деньги, а ревность. В соцсетях пара молодых людей казалось обычной — Федор работал продавцом-консультантом и тусовался по ночным клубам, Алина временно не работала и готовилась к поступлению в ВУЗ. Однако их отношения были далеки от идеала. Девушка постоянно требовала от парня бросить употреблять наркотики, что становилось причиной ссор.

Они начали встречаться, когда Алине было 15 лет.

— Она даже не знала сначала, что он употребляет. Он врал ей, — рассказала КП-Новосибирск сестра подозреваемого. — Отношения у них были сложные. Он ее избивал, у меня есть переписки, где Алина жалуется на насилие, унижение.

Убитая девушка жаловалась на побои. Фото: личный архив.

Одна из таких переписок есть в редакции КП-Новосибирск. Девушка жалуется подруге, что у нее все руки в синяках из-за парня-тирана.

— Я пыталась помочь ей, но она отказалась. Я тоже очень любила брата, а он отвратительно ко мне относился. Психолог мне объяснил, что он и мной манипулировал, мог кинуть на деньги, — рассказала КП-Новосибирск сестра подозреваемого.

Летом 2020 года родители убедили Федора отправиться в реабилитационный центр для наркозависимых, но молодой человек не смог закончить курс реабилитации, так как центр накрыла полиция, он оказался нелегальным. Однако Алина поверила Федору, дала ему шанс, пара вновь стала встречаться и жить вместе. Федор же вновь вернулся к тусовкам и наркотикам.

— В случае с братом дело было не только в наркотиках. Не то, чтобы у него были психические расстройства, это официально нигде не указано. Но я подозреваю у него асоциальное расстройство личности, у него был безжалостный и скрытный характер. В последнее время скрывался даже от друзей, — призналась КП-Новосибирск сестра подозреваемого. Она тоже пребывает в шоке от кошмарного поступка брата.

Редакция «КП-Новосибирск» следит за ходом расследования.

*Имя несовершеннолетней изменено.

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