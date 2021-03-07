Убийца 17-летней девушки из Новосибирска попал в ДТП: в полиции рассказали подробности

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. Фото: соцсети

В воскресенье, 7 марта, полицейские задержали убийцу 17-летней девушки. Как сообщили в правоохранительных органах, сибирячку зарезал ее 19-летний сожитель. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, как раскрыли преступление за 4 часа.

— Личность подозреваемого установили в течение часа. Молодой человек похитил у погибшей девушки деньги и попытался сбежать к своей знакомой в Кемерово. Чтобы добраться до города он вызвал такси. Но в пути машина попала в ДТП. Парню пришлось добираться до Кемерово автостопом на машине дальнобойщика. Полицейские установили личность знакомой и вышли с ней на связь. Она назначила встречу своему подозреваемому возле одного из торговых центров в Кемерово. После чего злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска. На поимку предполагаемого преступника правоохранителям потребовалось всего 4 часа, — рассказали в полиции.

У парня изъяли телефон, где была переписка, которую приобщат к материалам расследования.

По факту убийства следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске жестоко убили 17-летнюю девушку в ее день рождения.

Подозреваемый — ее бывший парень, он пытался скрыться в другом регионе, но его задержали полицейские. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.