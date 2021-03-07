Подробности убийства 17-летней девушки в Новосибирске: за сутки до гибели она уличила своего парня в измене с мужчиной

Накануне своей гибели девушка узнала об измене парня. Фото: соцсети

В трагедии, произошедшей с 17-летней девушкой, появился неожиданный поворот. За сутки до своей смерти сибирячка уличила своего 19-летнего парня в измене с другим мужчиной. Об этом она написала пост в «Twitter».

— Мой парень... другому парню, — написала девушка и добавила, что в тот момент он был под воздействием наркотиков.

Признание сибирячки вызвало бурное обсуждение среди пользователей. Под постом оставили больше 600 комментариев и сделали сотни репостов.

Сибирячка написала пост в соцсети, в котором рассказала об измене любимого. Фото: соцсети.

Текст девушка опубликовала утром 6 марта, а ночью ее убили. Ее изрезанное тело обнаружил знакомый. Как позже станет известно, сибирячке нанесли около 20 ножевых ранений. Большая часть ударов пришлась в область шеи.

Напомним, трагедия произошла в двухкомнатной квартире по улице Кошурникова в Новосибирске. В жестокой расправе подозревают ее 19-летнего парня. Он написал одному из друзей, что зарезал девушку. В оправдание говорил, что принимал наркотики. Как рассказали друзья пары, якобы из-за них новосибирец и расправился с подругой. Девушка была категорически против наркотиков, а ее парень пришел просить деньги на очередную дозу, но сибирячка отказалась помогать. После убийства он забрал все деньги ее деньги, вызвал такси и пытался скрыться в Кемерово. Однако по дороге попал в ДТП и вынужден был добираться до города автостопом. Его подвез дальнобойщик. В столице Кузбасса он договорился о встрече со знакомой. Вот только девушка пришла не одна, а с полицейскими, которые задержали парня. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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