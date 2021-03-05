«Она посвятила ему всю жизнь»: соседи рассказали о сибирячке, которая убила сына-инвалида в свой день рождения

В этом доме случилась беда. Фото: Никита МАНЬКО

Парализованный инвалид из Бердска был отравлен сильнодействующими таблеткам в своей квартире. Следователи подозревают мать — она сама призналась во всем в записке, а потом попыталась покончить с собой. Это был ее день рождения. Но в страшные планы сибирячки вмешались медики. Она осталась в живых, правда, находится в коме в палате интенсивной терапии. Соседи говорят — пенсионерка в последние годы сама боролась с тяжелой болезнью. Сильнейшие боли буквально сводили сума измотанную сложными обстоятельствами женщину. Уход за обездвиженным сыном с каждым днем становился сложнее. Подробности трагедии — в репортаже КП-Новосибирск.

«БЫЛА БЕЗУПРЕЧНАЯ СЕМЬЯ»

По предварительным данным, погибший Алексей был инвалидом детства, страдал крайней формой ДЦП. Настолько тяжелой, что всю жизнь был прикован к инвалидному креслу и едва мог пошевелить головой, а руки и ноги не контролировал. Корреспондент КП-Новосибирск застал отца мужчины дома, но тот отказался общаться с журналистами. Он сам пребывает в шоке.

Произошедшее необъяснимо и для соседей по подъезду — они всегда считали семью образцовой.

— Семья безупречная, не пьют и скандалов не устраивают. Оба с высшим образованием, жена была рядовым инженером. Муж всю жизнь работал на заводе. Алексей стал первым сыном в семье, он родился с ДЦП. Он не вставал совсем, был почти весь парализованный, и его маме пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за ним. Через шесть лет в семье появился второй ребенок, мальчик родился здоровым. Сейчас живет в Новосибирске, работает, у него жена, двое детей, — рассказал КП-Новосибирск Юрий, сосед женщины.

Супруги ухаживали за сыном 39 лет, и пока отец ребенка работал — женщина была для Алеши и няней и сиделкой, и другом. Парень был как Стивен Хокинг — мог двигать только головой. Но мама научила Алексея носом печатать на компьютере, и он даже пытался заниматься программированием.

— Мама с сыном очень редко выходили гулять, в основном летом. Зимой Алексей дышал свежим воздухом на лоджии. У него друзья были, и он с ними общался как-то в интернете. Мама его любила и посвятила ему всю свою жизнь. Уход за ним был замечательный, ведь с такой формой болезни обычно живут меньше, — призналась КП-Новосибирск старшая по подъезду.

Трагедия в примерной семье шокировала соседей Фото: Никита МАНЬКО

«БОЯЛАСЬ, ЧТО РЕБЕНОК ОСТАНЕТСЯ БЕЗ УХОДА»

Соседи уверены — причиной трагедии могла стать болезнь женщины. 2,5 года она узнала свой диагноз, мучилась от болей, перепробовала разное лечение. А за парализованным сыном требовался постоянный уход — нужно было помогать переворачивать, мыть его, пенсионерка с этими задачами справлялась уже с трудом.

— Дней 20 назад она пришла ко мне с перебинтованной головой, после операции. Просила нашего сына поработать сиделкой для парализованного. Я ей сказал: «Я не могу тебе сына дать. Да он и не пойдет, у него работа. Я тебе рекомендую сделать с мужем график: два часа ты сидишь с сыном, два часа — он». Она говорит — он не может так, ему тяжело, он мучается. Поэтому она и боялась, что если уйдет из жизни, то Леша останется без ухода, — рассказал сосед Юрий.

Семья стояла на учете в соцслужбах, получала бесплатные лекарства. Однако многие недоумевают — почему родители не могли нанять сиделку, если не справлялись сами?

— У нее было такое состояние, что она измоталась. Ситуация странная — есть инвалид, который требует постоянного ухода, а «социалка» не участвует, — говорит Юрий.

Сейчас весь девятиэтажный дом скорбит о произошедшем ЧП. Осуждать поступок матери мало, кто берется. Многие уверены, что если бы в те роковые минуты рядом с женщиной и ее сыном оказался близкий и любящий человек, то этого бы не случилось.

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