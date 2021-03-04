«Миша, прости, мы устали»: жительница Бердска отравила сына-инвалида, за которым ухаживала 39 лет

Жизнь сибирячки спасают врачи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздник в честь 62-летия жительницы Бердска Екатерины К. превратился в похороны. Именно в этот день, 2 марта, женщина решила убить своего взрослого сына, за которым долгие годы ухаживала, как за младенцем, а затем попыталась свести счеты с собственной жизнью.

Вернувшийся домой муж с ужасом обнаружил близких людей, лежащих без сознания, и записку от жены. Как стало известно КП-Новосибирск, замученная обстоятельствами своего вынужденного затворничества Екатерина написала: «Миша, прости, мы устали, так будет лучше. Алешка был согласен». Вероятно, что мать, принимая такое чудовищное решение избавления от всех проблем, пыталась объяснить своему взрослому ребенку мотивы этого поступка.

— Предварительно установлено, что 62-летняя женщина напоила горстью сильнодействующих таблеток своего 39-летнего сына, страдающего ДЦП, а затем сама совершила попытку суицида, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

К сожалению, приехавшая по вызову скорая помощь не смогла спасти мужчину-инвалида. Сибирячку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Когда женщина придет в сознание, ее тут же навестят следователи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Если медикам удастся сотворить чудо и вернуть Екатерину к жизни, то ей придется отвечать за свой поступок по закону.

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