Сибирячка в свой день рождения убила сына, больного ДЦП

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Олег ЗОЛОТО

Шокирующая история произошла в городе Бердске: в свой день рождения 62-летняя сибирячка убила сына, больного ДЦП. Пока супруга не было дома, женщина осуществила свой страшный план.

— Она напоила таблетками своего 39-летнего сына, а затем попыталась покончить с собой. Врачи скорой помощи не смогли спасти мужчину, от передозировки медицинскими препаратами он скончался. Мать доставили в больницу, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Медики борются за жизнь женщины. В тяжелом состоянии она находится в реанимационном отделении местной больницы.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Если сибирячка придет в себя, то ей грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

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