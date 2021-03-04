Сибирячка, убившая сына-инвалида, боролась с раком

В этом доме жила семья.
Фото: Никита МАНЬКО
Стали известны подробности страшной трагедии, произошедшей в Бердске. Напомним, 62-летняя женщина отравила собственного сына, больного ДЦП, и попыталась покончить с собой. Но ее спасли врачи: сейчас она находится в больнице...
Как КП-Новосибирск рассказали соседи семьи, сама пенсионерка уже несколько лет борется с онкологией.
— У нее нашли опухоль головного мозга, ее прооперировали. Потом случился рецидив, и она каждый месяц ездила на химиотерапию. Потом уже метастазы в голову пошли, а тут еще и с сыном проблемы по уходу, — рассказала КП-Новосибирск соседка пожилой сибирячки.
За жизнь пенсионерки борются в реанимации Бердской ЦГБ.
— Мы разговаривали с мужем, надежды на то, что она восстановится, практически нет. Она сейчас в коме, — сообщила КП-Новосибирск соседка.
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