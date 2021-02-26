Последние новости Новосибирска на 26 февраля 2021 года: врач спасла туриста в самолете, пропавшего дезертира нашли мертвым через 16 лет

Солдат исчез во время учений.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мы собрали все самые важные последние новости Новосибирска на 26 февраля 2021 года в нашем материале. Прочитав нашу подборку, вы точно будете в курсе всего самого интересного в городе.
ПРОПАВШЕГО СОЛДАТА-СРОЧНИКА НАШЛИ МЕРТВЫМ
16 лет назад в Чите исчез солдат-срочник из Новосибирска. Парень сбежал из части сразу после учений. Долгое время новосибирец жил под чужим именем, а выяснили, что он - тот самый дезертир, только после его смерти.
НОВОСИБИРСКИЙ ВРАЧ СПАСЛА ТУРИСТА НА БОРТУ САМОЛЕТА
Елена Ермоленко стала ангелом-хранителем для одного из пассажиров рейса Занзибар-Новосибирск. Мужчине стало плохо прямо на борту самолета: он побледнел и у него начались сильные боли в боку. Елене вместе с другими врачами, которые летели этим же рейсом, удалось помочь туристу.
ВОЛОНТЕРЫ СПАСЛИ ЧЕТЫРЕХ СОБАК НА ТРАССЕ ПОД ШЕРЕГЕШЕМ
5 собак и 3 кота долго время жили на трассе, ведущей на горнолыжный курорт. Замерзающих животных обнаружила местная жительница и несколько дней ездила их кормила. На помощь пришли волонтеры из Новосибирска. Они отловили собак и сейчас ищут им новых хозяев.
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