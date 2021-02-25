Эта история — о том, как иногда важно оказаться в нужном месте в нужное время. Жительница Новосибирска Елена Ермоленко совершенно случайно стала ангелом-хранителем для пассажира чартерного рейса, который вез несколько сотен людей из жаркого Занзибара в морозную Сибирь. О необычном полете сибирячка рассказала корреспондентам КП-Новосибирск.В тот день, 17 февраля, для семьи Ермоленко отпуск на Занзибаре подошел к концу. Супруги, как и положено, ранним утром выехали из отеля и направились в аэропорт. Дорога, регистрация на рейс и ожидание посадки — все было по расписанию. Но потом вдруг что-то пошло не так, и жизнь туристов наполнилась приключениями.— Сначала рейс задержали на 1,5 часа. Бортпроводники объяснили это тем, что было много опаздывающих пассажиров. Пришлось ждать непунктуальных людей. Мы все это время сидели в самолете. Было душно и жарко, многие стали сильно возмущаться по этому поводу. Вскоре мы взлетели. Я уже думала, что на этом все закончится, но нет, — рассказала КП-Новосибирск Елена Ермоленко.Как выяснилось уже в небе, самолету не хватило топлива в аэропорту вылета, и требовалось совершить посадку для дозаправки. Через 40 минут воздушное судно приземлилось на материке.Казалось бы, ничего страшного в этом нет, кроме того, что время в пути увеличилось на пару часов. Спустя час самолет собирался взлетать. Елена уже с нетерпением ждала, когда они приземлятся в Новосибирске, только в этот момент одному из пассажиров на борту стало плохо — видимо, перенервничал.— Помощь потребовалась мужчине, на вид ему где-то 35 лет, худощавый такой. Он был весь бледный и в липком поту. Бортпроводники засуетились, стали вызывать врачей. Откликнулись я (Елена — невролог высшей категории. — Ред.) и еще четыре специалиста, — продолжает Елена.Медики тут же начали расспрашивать мужчину, что болит, где болит, не пил ли он вчера. Собрав быструю клиническую картину, удалось установить, что у мужчины почечная колика. Все это время, по словам Елены, стюардесса настаивала, чтобы сибиряка отвезли в местный госпиталь. Командир готов был посадить самолет. Но больному эта идея явно не нравилась. С медициной в чужой стране наверняка возникли бы проблемы из-за отсутствия страховки.— Я вколола мужчине два лекарства из бортовой аптечки. Ему стало легче, спазм сняли. В течение полета мы регулярно к нему подходили и спрашивали, как он себя чувствует. Он обещал, что, прилетев в Новосибирск, сходит к врачу, — добавляет сибирячка.Последний раз больного, имени которого в этой суете никто даже не спрашивал, Елена видела уже в новосибирском аэропорту. Он бодро забирал вещи с багажной ленты. По ее словам, лицо у него было слегка бледное, но чувствовал он себя уже хорошо.— Возможно, ему и не потребуется лечение. Только нужно обязательно выяснить причину приступа и проконсультироваться у врача. Надеюсь, он это уже сделал, — беспокоится о своем небесном пациенте сибирский доктор.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.