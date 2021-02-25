Новосибирец, сбежавший из армии 16 лет назад, прятался под чужим именем: его нашли, когда он умер

Солдат, служивший в части в Забайкальском крае, пропал после учений на танкодроме. Фото: Евгения ГУСЕВА

Солдата-срочника из Новосибирска, пропавшего во время службы в Забайкальском крае 16 лет назад, нашли мертвым. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении.

— Солдат-срочник пропал 20 сентября 2004 года. В тот день он вместе с сослуживцами участвовал в учениях на танкодроме в поселке Песчанка. Около 19.00 ушел в лес и обратно не вернулся. Были организованы поиски, но результата они не дали. Рассматривалась версия убийства солдата сослуживцами. Также предполагали, что срочник мог утонуть в техническом водоеме — танковом бассейне для подводного вождения. Однако ни одна из указанных версий своего объективного подтверждения не нашла, — рассказали в ведомстве.

Дактилоскопическая карта призывника была направлена в полицию по Забайкальскому краю для постановки на учет. Эта информацию позже помогла найти военнослужащего.

— 29 сентября 2020 года в частном доме в Чите было обнаружен мертвый мужчина. Хозяйка дома пояснила, что мертвый мужчина — ее сожитель. Но документов, удостоверяющих личность погибшего, она представить полицейским и врачам не смогла. Сказала, якобы они сгорели при пожаре. Мужчину смогли опознать по отпечаткам. Позже фотография мужчины была направлена матери пропавшего 16 лет назад солдата. Женщина подтвердила, что на снимке ее сын, — прокомментировали военные следователи.

Уголовное дело, возбужденное после исчезновения срочника, прекратили.

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