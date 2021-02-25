«Их бросили там умирать»: новосибирские волонтеры спасли четырех собак, которые замерзали на трассе под Шерегешем

Животные провели на сильном морозе несколько дней. Фото: cotpes42.

В конце февраля на заснеженной трассе, ведущей в Шерегеш, пятеро собак и три кота ютились несколько дней без еды и крова. В это время в Кемеровской области ударили сильные холода — на улице было -38 градусов. Весть о брошенных животных вскоре дошла до соседнего региона, и на помощь к животным выехали волонтеры из Новосибирска. К сожалению, мороз пощадил не всех.

До приезда волонтеров собак подкармливали хлебом. Фото: cotpes42.

— Их бросили в 40 километрах от Новокузнецка. Девушка, которая нашла животных, три дня ездила к трассе, подкармливая их размоченным хлебом. На второй день кошки уже лежали мертвые, холодно было... А после, в ночь перед нашим приездом, умерла еще самая маленькая собачка. Причем местная зоозащита могла помочь! Но они никак не отреагировали. Зато отозвались люди из нашего города. Позавчера зоотакси выехало в 4 утра и поехало за 500 километров от Новосибирска, чтобы спасти оставшихся животных. Когда прибыли на место и увидели погибших кошечек и собачку, даже у мужчин навернулись слезы. Четверых выживших собак отловили и поместили в авиабокс. Они были совсем замерзшие, голодные, тряслись от холода и страха, так что было решено вести их в клинику, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Наталья Ким.

Сейчас волонтеры собирают деньги на лечение собак. Фото: https://vk.com/staffbullhelp_nsk

Все собаки, несмотря на свой маленький размер, уже взрослые, кобели в почтенном возрасте, на вид — метисы спаниеля. Волонтеры считают, что животные оказались на улице не так давно.

— Местные жители сказали, что животные не из этой деревни, их привезли и бросили там умирать. Скорее всего, они долгое время жили в доме, потому что знают, что такое спать на диване. Может, умер их старый хозяин. Мальчикам около восьми-девяти лет — это уже почтенный возраст. У обоих из них катаракта, у одного сломаны зубы. Двум девочкам лет по пять, одна подтаскивает лапы. Такое ощущение, что кто-то их забрал из дома, причем применив физическую силу — и так они лишились крова, — говорит Наталья Ким.

Сейчас волонтерам нужна помощь неравнодушных людей. Надо оплатить поездку в клинику и ветпрепараты. А еще необходима квартирная передержка и новые хозяева, которые смогут полюбить и ухаживать за питомцами.

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