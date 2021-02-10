Новосибирская туберкулезная больница для детей гремит на всю страну скандалами: две медсестры пошли под суд за то, что жестоко обращались с маленькими пациентами. Но есть в стенах этого учреждения и такой персонал, которым больница может гордиться. Например, медсестра Светлана Шпакова стала приемной мамой для двух маленьких пациентов. Женщина всем сердцем привязалась к мальчику, который проходил в отделении обследование и лечение, но его никто не навещал. Позже выяснилось, что у парнишки есть еще старшая сестренка, которая лежит в туберкулезном санатории в Мочище. Чтобы устроить обездоленным малышам новую жизнь, Светлане пришлось обивать пороги органов опеки, ведь чиновники не хотели отдавать детей медработнику из-за ее возраста — женщине уже было 50 лет. Как любовь и забота преодолевают все преграды и лечат юные души — в материале КП-Новосибирск.«УВИДЕЛА САШУ — И СЕРДЦЕ СЖАЛОСЬ»В 15 лет сибирячка родила Лену*, через год на свет появился мальчик Саша*. Дети росли в комнате аварийного барака на улице Чемской, а их родители были пьющими и почти не работали. Воспитанием детей не занимались, единственное, чему смогли научить, — воровать продукты в супермаркете. Малыши ходили голодные и выпрашивали хлеб у соседей. Отец вскоре загремел в тюрьму, и матери стало совсем не до ребятишек. А потом Саша заразился от бабушки туберкулезом, после чего опека забрала детей из семьи. Это случилось в 2016 году. Детей определили в туберкулезный санаторий. У мальчика болезнь протекала тяжелее, поэтому его положили в стационар. К тому моменту Саше исполнилось 3,5 года, а его сестренке Лене — 4,5 года.— Сашу и Лену сперва поместили в санаторий в Мочище, а потом разлучили. Мальчика отправили лечиться в стационар. Там я с ним и познакомилась. Увидела — и сердце сжалось. Он был там один — тощий, грустный и замкнутый, даже не знал названий цветов радуги. Я стала возить ему продукты и игрушки и тогда решила, что малыш пропадет, если не заберу его к себе. А потом выяснилось, что у Саши есть сестренка, единственный родной и близкий человечек на этом свете. Ее оставлять в детском доме тоже было неправильно. Поэтому я решила забрать обоих. Стала собирать документы, прошла курсы приемных родителей, все это тянулось полтора года. Сперва в опеке говорили: «Зачем тебе усыновлять детей в 50 лет?» А потом увидели, что я не отступаю, и сдались. Позвонили и сказали: «Приезжайте, забирайте», — рассказала КП-Новосибирск медсестра Светлана Шпакова.«ПОМОГ» ТУБЕРКУЛЕЗМедсестра решила не разлучать детей и оформила опеку сразу над двоими. Хотя в случае Саши и Лены многие приемные родители боялись диагноза «туберкулез», даже когда мальчика выписали со справкой «клиническое выздоровление». Однако Светлане удалось убедить чиновников, что она будет для ребятишек самой подходящей мамой, ведь не понаслышке знает, как лечить и правильно ухаживать, чтобы не было рецидива. Да и опыт воспитания детей у женщины был, причем не самый легкий. Светлана уже вырастила двух дочерей в одиночку и дала им путевку во взрослую жизнь. Чтобы у дочек было все не хуже, чем у других, сибирячка трудилась на четырех работах, не брезговала мыть полы в организациях, лишь бы обеспечить достойное будущее своим девочкам.А когда дочки выросли, женщина поняла, что у нее еще много нерастраченной любви. Сидеть без дела и борьбы она не привыкла, да и не умела, наверное. Наша героиня признается, что и раньше ловила себя на мысли, что хочет взять ребенка из приюта. Может, в ней говорили гены? Ее собственная мама выросла в детском доме, и тема сиротства всегда отзывалась болью в душе. Большое материнское сердце подсказывало, что сил хватит и этих ребят поставить на ноги. Хотя было совсем непросто, особенно в первые годы.— Дети рассказывали о своей прошлой жизни, и у меня волосы дыбом вставали. Девочка спала в шкафу на верхней полке! Мальчик спал то в кровати, то на полу. Родители постоянно дрались друг с другом, мать истерики закатывала. И это самые яркие воспоминания раннего детства. Сначала ребятишки копировали родителей, были несдержанные и обозленные, я отучала их психовать. Просто с ними никто никогда раньше не занимался. Настолько все запущено было, что я решила набраться терпения и научить их всему постепенно, — говорит Светлана.ЛЮБОВЬ И ЗАБОТАСаша не покидал больницу полтора года, потом проходил длительную реабилитацию в санатории. И когда Светлана устроила ему дома праздник в честь дня рождения, мальчишка даже не мог поверить, что все это ради него и он герой торжества. Он так растерялся, что сначала сидел на диване и твердил: «Это все сон». У приемной мамы даже слезы на глаза навернулись. Подумать только — в пять лет малыш впервые узнал о существовании его личного и самого главного праздника в жизни. До этого он считал, что самый счастливый день — это выписка из туберкулезной больницы.Кстати, Саша лежал в том самом скандальном отделении, где медсестры в прошлом году избивали маленьких пациентов. К счастью, приемная мама успела забрать его до известного на всю страну шокирующего случая. Светлана, как работница этой больницы, отчасти заступается за коллег.— Я много лет здесь работаю, а потом еще каждый день ездила к Саше в туберкулезную больницу и видела родителей, которые лежат с детьми. Со стороны больно смотреть, как некоторые общаются с детьми — кричат, лупят их. Я бы детей у таких родителей просто забирала. Воспитателей не хватало, и с детьми никто не занимался, что видно по моему Саше. После громкого скандала с избиением ребенка в больнице начали нанимать специалистов и нянь, даже автобус выделили — ходит от площади Калинина. Теперь стало лучше, — считает Светлана Шпакова.Ребята оказались смышлеными и быстро стали осваивать программу. Лена учится уже во втором классе, а Саша — в первом. Брат и сестра прошли курс психотерапии, с ними также занимались логопеды. И ребят просто не узнать: послушные, смышленые и жизнерадостные. Понемногу «колючие» дети стали расцветать и мечтать о будущем, а не о горбушке свежего хлеба. О своей прошлой жизни они уже и вовсе забыли. Леночка увлеклась танцами, а Саша стал тяготеть к спорту.Чтобы поправить здоровье мальчика, семья в первый же совместный отпуск отправилась на море в Абхазию. Потом Светлана устроила сына в санаторий в Сочи на полгода. Морской воздух и теплый климат помогли иммунитету справиться с заразой. Затем новая мама наняла детям репетиторов, чтобы они смогли пойти учиться не в класс коррекции, а в обычную школу.— Саша говорит, что в школе ему нравится, хотел бы после 11-го класса учиться в вузе. Или стать спасателем в МЧС. А Лена хочет быть медсестрой, у нее даже фартучек есть и кепочка с красным крестом, — улыбается Светлана Шпакова. — Смотрю сейчас на них, и сердце радуется. В туберкулезном санатории в Мочище еще много детей-сирот, вот бы и им тоже найти родителей!..* Имена детей изменены согласно требованию законодательства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео, как медсестра бьет и швыряет ребенка в новосибирской больницеКадры опубликовала мама детей, которые лежали в соседней палате (подробнее).Медсестры новосибирской туберкулезной больницы пойдут под суд за избиение детейНа руководство больницы также было заведено уголовное дело за халатность (подробнее).В новосибирской туберкулезной больнице, где медсестры издевались над детьми, назначили новую заведующуюКП-Новосибирск узнала, кто займет место прежнего руководителя скандального медучреждения (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru