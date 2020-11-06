Появилось видео, как медсестра бьет и швыряет ребенка в новосибирской больнице

Медсестра издевалась над девочкой. Фото: личный архив.

Сибирячка, пожаловавшаяся на жестокое обращение с ребенком в новосибирской детской туберкулезной больнице, опубликовала видео, как медсестра хватает девочку за волосы и швыряет ее на кровать.

- Ребенку на вид примерно 3,5 - 4 года: она даже не говорить еще толком не может, - рассказала КП-Новосибирск Ирина - сибирячка, которая и сняла в сончас на мобильный тот самый ролик. - Это ужас просто, так даже с котятами не обращаются.

Напомним, после произошедшего ЧП проверку в клинике проводит Следственный комитет, также выясняет все обстоятельства произошедшего уполномоченный по правам ребенку. Саму медсестру, истязаяшую ребенка, из больницы уволили.

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