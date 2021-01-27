Чудеса нерукотворные: сибиряк с ДЦП рисует картины ногами и продает свои работы по всей России

Сибиряк Ильдар Апчелеев стал художником, несмотря на тяжелый диагноз. Фото: Личный архив

Житель глухого сибирского села 29-летний Ильдар Апчелеев с рождения вынужден обходиться без рук — они парализованы. Поэтому сибиряку пришлось научиться все делать ногами — готовить, убирать, стирать, печатать на компьютере, звонить по телефону и… рисовать картины. Парень пытается изобразить то, что ему снится. Его работы покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, они даже висят в мечетях. История жизни невероятно сильного и талантливого парня — в материале КП-Новосибирск.

Картины художника висят в мечетях, например в Южно-Сахалинске. Фото: Личный архив

НОГИ ВМЕСТО РУК

Ильдар Апчелеев — гордость жителей деревни Аула-Бергуля в Новосибирской области. Сибиряк с детства страдает тяжелым заболеванием — ДЦП. Врачи практически с самого рождения поставили на ребенке крест. В сына верили оба родителя, и они делали все возможное, чтобы Ильдар не лежал овощем в кровати.

— Мама постоянно возила меня в Новосибирскую областную больницу, там ставили уколы, лечили электрофорезом. 70-летняя бабушка-костоправ в Казахстане делала болевой массаж, проминала кости и мышцы с такой силой, что я падал в обморок от боли. И у меня заработали ноги, я стал самостоятельно ходить! Но дальше мы не смогли ездить в Казахстан, бабушка умерла — в результате руки так и остались парализованными. Мне пришлось учиться все делать ногами, — рассказал КП-Новосибирск Ильдар Апчелеев.

С помощью врачей и массажистов удалось поставить ребенка на ноги, но руки остались парализованы. Фото: Личный архив

В школе Ильдар даже занялся спортом, начал разрабатывать ноги и спину. С восьмого класса играл в дворовый футбол, стал защитником школьной команды. Но с последним звонком друзья уехали из деревни по городам, а парню пришлось остаться из-за болезни. Ильдар решил, что даже живя в маленьком ауле станет популярным, и искренне увлекся живописью.

— Я самоучка, долго учился рисовать, но по-настоящему занялся этим после школы. Стал рисовать природу, пейзажи, сюжеты, натюрморты. Сперва просили портреты или пейзажи на заказ. Уже нарисовал больше 100 картин, продал около 30. Теперь заказывают из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани. Мои картины недорогие — их покупают по 2000 — 4000 рублей, — говорит Ильдар.

Картины художника висят в мечетях, например в Южно-Сахалинске. Фото: Личный архив

Заработок небольшой, но на самое необходимое хватает. Здоровый дух помогает поддерживать спорт, каждый день сибиряк занимается на беговой дорожке. Даже разработал свою систему гимнастики, ведет свой блог и вдохновляет других людей.

ИЩУ ЕДИНСТВЕННУЮ

Художник часто рисует на картинах свои идеи или моменты из истории татарского народа, пишет стихи. Любители его творчества шлют ему подарки — кисти, краски и мольберты. Но сердце 29-летнего Ильдара до сих пор не занято, он мечтает найти свою возлюбленную.

Молодой художник поддерживает себя в форме и ищет невесту среди татар. Фото: Личный архив

— Главное, чтобы девушка была чуткой и доброй. Для нее я готов нарисовать целый мир! Но в нашем ауле все уже замужем или разъехались по городам. Чтоб найти свою единственную, я хочу переехать в город побольше, например, в Куйбышев, Новосибирск или даже Казань. И еще мечтаю помогать другим инвалидам, — признается Ильдар. — Всю жизнь стараюсь доказать окружающим, что ДЦП — не приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не буду для мамы обузой»: 18-летний танцор с ДЦП написал трогательное письмо Деду Морозу

Егор Головеев с рождения не может нормально говорить и двигаться из-за болезни. Но страшный диагноз не помешал парню за полгода набрать 50 тысяч подписчиков в TikTok (подробнее)

Девушка без руки стала звездой TikTok, чтобы накопить денег на современный протез

Вика уверена, что ее история не оставит равнодушным ни одного рекламодателя, но пока спонсоры о себе не заявили (подробнее)

«Я не потерял зрение — я приобрел мрак»: история ослепшего студента, который играет в ресторанах и танцует кизомбу

Парень потерял зрение, когда учился в музыкальном колледже. Но это не мешает ему зарабатывать музыкой и знакомиться с девушками (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru