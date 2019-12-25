«Я не потерял зрение - я приобрел мрак»: история ослепшего студента, который играет в ресторанах и танцует кизомбу

Пианист Петр Шредер стал иконой стиля среди слабовидящих и незрячих Новосибирска - потеря зрения не помешала ему реализовать талант в музыке. Восходящая звезда новосибирского пианизма успешно сочиняет мелодии и выступает в ресторанах. Он критикует застойность филармонии и остается в академическом андерграунде. Молодой человек стал заводилой на вечеринках латиноамериканских танцев: у него всегда есть партнерша для кизомбы, но при этом так и не нашел свою любовь. Как слепота может сделать мужчину привлекательным женихом - в материале КП-Новосибирск.

Во время учебы Петр запоминал ноты на слух. Фото: личный архив.

«БУНТАРЬ ИЗ МРАКА»

Вся жизнь Петра оказалась связана с музыкой благодаря отцу-баянисту из филармонии. Будущий композитор родился в Абакане. Проблем со зрением тогда не было. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а в старших классах играл в нескольких группах хард-рок и даже блэк-метал. К окончанию школы Петр уже был интеллигентным бунтарем, который тусуется с фанатами рэпа, рока и клубной музыки.

После школы рокер-пианист поступил в музыкальный колледж, а затем решил переехать в Новосибирск и продолжить учебу в консерватории имени М. И. Глинки. И именно в этот период жизнь круто изменилась. Из-за глаукомы в 18 лет у Петра начало резко падать зрение - к 23 годам студент Петр Шредер едва мог различать свет и тьму.

После школы рокер-пианист поступил в музыкальный колледж, а затем решил переехать в Новосибирск и продолжить учебу в консерватории имени М. И. Глинки. Фото: личный архив.

- Я даже благодарен своей слепоте - она меня вдохновила и подтолкнула. Но мне не нравится говорить о потерях. Я не потерял зрение - я приобрел мрак, - рассказал КП-Новосибирск Петр Шредер. - На втором курсе мне пришлось заново осваивать инструмент и запоминать все на слух, потому что чтение нот по системе Брайля меня не устраивало. Нужно было очень быстро приспосабливаться, быстро учиться жить по-другому - и я вспоминаю тот период с благодарностью к друзьям и преподавателям. В конце концов этот опыт очень здорово прокачал мой слух, я начал понимать и чувствовать музыку по-другому.

Петру попались хорошие учителя, но особенно парень благодарен профессору Новосибирской консерватории Смешковой.

Из-за наступившей слепоты пришлось отказаться от мечты собрать свою группу и стать рок-звездой. Но музыкант вдохновился примерами людей, которые смогли преодолеть свой недуг, и понял, что может реализовать себя как композитор, импровизатор, продюсер.

Музыкант стал иконой стиля среди слабовидящих. Фото: личный архив.

Петр Шредер выбрал свой путь снизу, за что его сравнивают с известным незрячим композитором Стиви Уандером. Пианист начал играть не в строгой тишине камерных залов филармонии, а в шумных ресторанах при отелях - там, где кипит вечерняя жизнь.

- Очень многое дала мне работа в ресторанах - здесь ты можешь сыграть больше музыки, сочетая классику с авторскими каверами на популярные песни. Это не пять паттернов для фортепиано, а 50 или 100. Во время игры на инструменте ты становишься большим романтиком в моменте, а где-то показываешь себя брутальным. Мне всегда было скучно заниматься техникой игры на фортепиано: пока учил одно упражнение - придумывал пять своих, - говорит Петр Шредер.

Мастерство пианиста поражает поклонников.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКОМСТВА

Незрячий пианист вскоре открыл в себе танцора горячей африканской кизомбы - партнерши без ума от его тактильности. Обходительный мужчина выучил все па и стал звездой танцевальных вечеринок, это подтверждают и преподаватели.

- О танцах можно говорить бесконечно. Это другой опыт. Ты изучаешь партнера по миллиметрам, начинаешь пользоваться всеми органами чувств, данными мужчине, в танце. Просто не каждый уделяет внимание слуху, пространству, ощущению партнерши и так далее. Меня сейчас не беспокоят преграды: ты погружаешься в контакт с партнершей, чувствуешь танцпол - и сливаешься со всеми. Конечно, это вдохновляет меня на творчество, - признался Петр Шредер.

Петр3: Петр танцует кизомбу, партнерш ему найти не сложно. Фото: личный архив.

Пианист параллельно работает в Новосибирской областной библиотеке слабовидящих и незрячих, где уже стал харизматичным лидером. Секрет прост: он не считает себя инвалидом и вместо жалоб концентрируется на творчестве и позитиве.

Потеря зрения не поменяла вкусы в музыке - только заставила более чутко прислушиваться к нотам. За годы учебы незрячий пианист так и не нашел единомышленников в строгой академической сфере - его любимыми жанрами были сперва Death Metal, Grindcore, затем авангардный джаз, техно и в конце концов простота - от Селин Дион до Ханса Циммермана.

Однако старые порядки в Новосибирской филармонии не устраивают композитора: как он выражается, невозможно бесконечно играть шлягеры для бабушек.

Сегодня Петра можно увидеть в ресторанах Новосибирска.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Настоящая классика нужна как носитель культуры и духовности, вычеркивать Моцарта из репертуара не стоит. Конечно, нужно больше современной музыки разных направлений, - уверен пианист.

Петр Шредер владеет шестью инструментами, преподает, умеет создавать аранжировки и сочинять особенные мелодии, при этом избегает «написания звуковой продукции» для рекламы, стоковых хранилищ и супермаркетов. Став виртуозом за клавишами, незрячий пианист только сейчас стал осваивать социальные сети и осознавать, как важно любому независимому автору регулярно записывать и постить свои композиции. Сейчас он готов стать первым незрячим диджеем Новосибирска, записать дебютный альбом неоклассики и… создать семью.

- Открытость и смелость открывает любые двери. Если ты идешь с ощущением внутренней слабости, то это никому не нужно. Неважно, есть у тебя какие-то серьезные ограничения или нет, - считает Петр Шредер. - Главное - принять себя таким, какой ты есть, и говорить людям о том, чего ты хочешь. Свободно выражать себя. Это касается и знакомств с девушками.