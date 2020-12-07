«Я не буду для мамы обузой»: 18-летний танцор с ДЦП написал трогательное письмо Деду Морозу

Начинающий блогер написал письмо Деду Морозу в 18 лет, ведь отец ему не помог. Фото: предоставлено Ольгой Головеевой

Для исполнения желания сибиряку требуется особая спецтехника. У матери парень денег не просит — она и так живет только для него все эти годы. Отец тоже не помощник: 16 лет назад мужчина бросил семью. Пришлось Егору написать письмо Дедушке Морозу и попросить в подарок аксессуары для блогерства. О трогательной мечте Егора — в материале КП-Новосибирск.

«Я ИЗ КОЖИ ВОН ВЫЛЕЗУ, НО У МЕНЯ БУДЕТ ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ»

По традиции, в декабре многие дети пишут письма Деду Морозу и всей душой верят в сказку. Просят кукол, трансформеров, велосипеды, коньки или хотя бы кроссовки. Сибиряк Егор Головеев решил тоже написать письмо Деду Морозу и скромничать не стал — попросил селфи-лампу, штатив для телефона, а также горнолыжный костюм для катания на лошадях.

— Мне уже 18 лет, но я до сих пор верю в чудеса. А еще я снимаюсь в TikTok, у меня уже 50 тысяч подписчиков. Люди видят, что такое ДЦП, с каким трудом даются все движения. Очень надеюсь, что мы встретимся, и я подробнее расскажу о своих увлечениях, — написал в письме начинающий блогер.

Егор входит в паралимпийскую сборную по конному спорту, побеждал на танцевальных конкурсах. Фото: предоставлено Ольгой Головеевой

Казалось бы, для взрослого парня странно писать письма сказочному волшебнику и к тому же просить недешевые подарки — Дедушке нужно собрать больше 20 тысяч рублей. Вот только жизнь заставила Егора и его маму поверить в чудеса. Парень с рождения страдает ДЦП — трудные роды и клиническая смерть младенца оставили ребенка инвалидом на всю жизнь. Когда Егору исполнилось 2 года, семью ждал очередной удар — отец бросил маму, оставив ее одну со всеми проблемами сына. Мужчина даже накопил немалый долг по алиментам, а сам завел новую семью. Зато мама проявила себя на все сто — помогла Егору стать чемпионом танцевальных конкурсов среди детей-инвалидов, стать Чемпионом Новосибирской области по конному спорту среди паралимпийцев, поступить в колледж на программиста.

— Я очень люблю маму. Но еще в детстве мечтал, что не буду для родителей обузой. Когда ездил на реабилитацию, видел много людей с ДЦП, которым по 40 лет, а они до сих пор сидят на шее у матерей. И тогда решил, что из кожи вон вылезу, но у меня будет все как у людей, — рассказал КП-Новосибирск Егор Головеев.

Перед началом пандемии Ольга говорила сыну: «Садись за учебники, ведь впереди у тебя экзамены в спецшколе, сдача ЕГЭ». А Егор, пока сидел на карантине, тайком от мамы завел TikTok. Стал снимать свои странные танцы за закрытой дверью и буквально за месяц набрал первые 3 тысячи подписчиков, выпустив всего два видео. Сейчас у танцора ДЦП, как он себя назвал, более 41 тысячи подписчиков и 200 тысяч просмотров самого популярного ролика.

— Сын и раньше пытался зарабатывать, хотел раздавать листовки — его не взяли, испугались речевых проблем. Грузчиком тоже не взяли — никому не нужны работники с тяжелой формой ДЦП, — говорит мама мальчика Ольга Головеева. — В реальной жизни нам на эти аксессуары полгода копить, детей-то двое, а я — одна…

Егор и сам готов быть Дедом Морозом, чтобы дети с ДЦП поверили в себя. Фото: предоставлено Ольгой Головеевой

ВЕСЬ ГОД БЫЛ ХОРОШИМ МАЛЬЧИКОМ

Для Егора каждый танец — это вызов. Хейтеры пишут в комментариях: «Остановись, не губи людей!» В первый месяц было особенно трудно, некоторые желали хронически больному парню смерти. Некоторые видео выглядят шокирующе — парень пускает ртом пузыри, руки с трудом держат камеру. Но большинство подписчиков умиляются и поддерживают блогера, пишут даже из-за границы. Одна из поклонниц влюбилась в странного мальчика, теперь зовет его к себе в Ангарск.

Егор уверен: к маю наберет 100 тысяч подписчиков. Парень говорит, что без селфи-лампы и селфи-палки со стабилизатором дальше никак не развиться. Из-за болезни руки Егора часто трясутся, и блогер-танцор просто роняет телефон, тот разбивается. А ведь парню так хочется стать знаменитым и успешным! Вот бы отец увидел его по телевизору и стал гордиться…

— Я отца не простил, он для меня теперь просто донор моей жизни. В последний раз видел его в 14 лет, он пару раз звал меня в гости к новой семье, чтобы показать типа «смотрите, какой у меня сын». Пытался себя оправдать, сказав, что мама ушла сама. Я думаю, ему пофиг, кто я и что я. Но для себя я решил, если у меня будут дети — никогда не брошу, буду с ними 24/7, — уверяет Егор Головеев.

Быстрая слава уже подкупила юного блогера. В беседе с КП-Новосибирск Егор признался, что уже не хочет быть программистом, ему скучно. Блогер мечтает раскрутиться и станцевать с Мигелем из шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ новый тренд ХО из TikTok. Даже футболку с автографом звезды хранит — с 15 лет, когда победил в конкурсе «Добрая волна» среди особенных детей. Вот только мама мальчика считает, что на самом деле тяга к блогерству с возрастом пройдет. Как и бунтарский дух и презрение к поступкам отца.

Семья Егора надеется, что отец мальчика откликнется и поможет парню. Фото: предоставлено Ольгой Головеевой

— Думаю, в душе Егор мечтает с отцом пообщаться. Чтобы папа оценил, что сын, несмотря на ДЦП, может зарабатывать сам и быть известным. Но пока кровь у него кипит — вечная проблема отцов и детей. Для Егора сейчас главное не обида, а другое — молодость, TikTok и первая любовь в Ангарске, — считает мама парня Ольга Головеева. — Мой сын весь год был хорошим мальчиком. Пожалуйста, пусть Дед Мороз поможет!

Уважаемые читатели! История Егора и его заветная мечта опубликованы на сайте благотворительного фонда «Березки», который помогает детям с особенностями развития. Также связаться с мамой Егора можно через редакцию «КП-Новосибирск».

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