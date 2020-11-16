Девушка без руки стала звездой TikTok, чтобы накопить денег на современный протез

У девушки нет руки с рождения. Фото: instagram.com

«Девочка с железной рукой и характером» — так кратко описывает себя 22-летняя жительница Новосибирска Виктория Красавина. Эта милая хрупкая девушка занимается далеко не женскими вещами — работает в сфере строительства и играет в хоккей. И это несмотря на инвалидность. Вика родилась без правой руки. Как сибирячка справилась со школьной травлей и о чем мечтает сейчас, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

Вика переехала в Новосибирск в восьмом классе. Фото: личный архив героя.

ДЕВОЧКА-ТЕРМИНАТОР

У Вики нет руки ниже локтя — она уже родилась такой.

— Мама рассказывала, что, когда я была маленькая, я пыталась что-то делать правой рукой. Видимо, родилась правшой, но из-за недуга пришлось переучиваться. Первый протез мне купили еще в младенчестве. А потом каждый год меняли. Теперь — раз в два года, — рассказала КП-Новосибирск Виктория Красавина.

До восьмого класса Вика даже забывала о своей инвалидности — сверстники не акцентировали внимание на ее протезе. А вот в подростковом возрасте столкнулась с травлей.

Сибирячка поправилась на 15 килограммов. Фото: личный архив героя.

— Мы тогда только переехали в Новосибирск. Я осталась одна — без друзей, без поддержки. Новые одноклассники приняли плохо, дразнили. Называли безрукой, терминатором, руки-крюки или пираткой. В силу возраста я все воспринимала остро. Плакала дома, пока никто из родных не видел, — вспоминает девушка.

На фоне стресса и переживаний Виктория начала полнеть. В средней школе при росте 150 сантиметров весила около 60 килограммов. Вика почти не выходила на улицу, мало общалась со сверстниками. Из-за этого появилось еще больше комплексов и перешептываний за спиной.

— Человек, который больше всего поддерживал меня в этой ситуации, — моя мама. Она сказала: «Будь умнее и выше этих людей. Счастливый человек никогда не станет обижать и оскорблять», — говорит Виктория.

Вика работает инженером ПТО. Фото: instagram.com

«Я ХОТЕЛА БЫТЬ ПРОРАБОМ»

В одиннадцатом классе Вика поняла, что нужно кардинально менять свою жизнь. Девушка полюбила себя, начала ухаживать за собой. К ее удивлению, окружающие даже перестали замечать протез, а лишние килограммы уходили без труда.

— Благодаря работе над собой я сбросила 20 килограммов. Начала кататься на коньках, у меня появились друзья. Поступила в институт и сейчас работаю инженером-строителем. Хотела быть прорабом на стройке, но девушек не берут на эту должность, — объясняет сибирячка.

В институте Вика занялась хоккеем. Фото: instagram.com

В свободное от работы время Вика играет в любительской женской хоккейной команде. В этот неженский вид спорта хрупкую девушку привели друзья. Для сибирячки это отличный способ выплеснуть энергию.

— На первом занятии тренер была в шоке. Она не понимала, как я смогу играть. За месяц я приноровилась. Клюшку держу внизу левой рукой, а правой просто придерживаю локтем. Я не раз ездила на соревнования. У меня даже есть несколько статуэток «Лучший игрок», — гордо заявляет о достижениях Вика.

«РУКА КАК У МАНЕКЕНА»

Сейчас сибирячка совсем не комплексует из-за протеза, хотя часто попадает из-за него в забавные ситуации.

— Я ехала из центра протезирования, и в рюкзаке у меня лежала новая рука. Когда проходила через рамку, она предательски запищала. Меня сразу же повели в комнату досмотра, попросили поставить рюкзак на ленту, — смеется девушка. — Я боялась, что полицейский поседеет, когда увидит руку. Подумает, что расчленила кого-то. После досмотра я быстро забрала рюкзак и убежала.

Один раз Вика чуть не довела до инфаркта отдыхающих: вышла из моря и первым делом не взяла полотенце, а сняла руку и вылила из нее воду. После подняла глаза и поймала на себе тысячи изумленных взглядов.

Девушка хочет биомеханический протез. Фото: instagram.com

— У меня есть мечта — хочу бионическую руку. С ней удобнее в несколько раз, а на этой даже пальцы не сгибаются — она как у манекена в магазине. Бионический протез работает от импульса мышц. С помощью датчиков он улавливает и передает сигнал для осуществления действия. И выглядит куда более привлекательно, — описывает сибирячка.

Чтобы накопить на мечту, девушка завела аккаунт в TikTok и уже за пару месяцев собрала больше 30 тысяч подписчиков. Девушка снимает видео о том, как проходит медкомиссию, как разыгрывает друзей и как вообще складывается ее жизнь без протеза. Некоторые ролики стали вирусными и быстро набрали больше 100 тысяч просмотров.

Теперь Вика снимает ролики для TikTok. Фото: instagram.com

— В «Инстаграме» я веду свой блог. Рассказываю о себе, общаюсь с людьми, у которых уже есть бионическая рука. Надеюсь, что на меня обратят внимание рекламодатели. В TikTok, соответственно, тоже. Все заработанные средства я буду откладывать на свою мечту, — добавляет Виктория.

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