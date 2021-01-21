Поворот не туда: почему дети травмируются на тюбингах

В январе из-за катания на тюбингах пострадали уже много детей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске участились случаи травматизма детей на снежных горках. Катание на давно знакомых «плюшках» все чаще заканчивается в больницах. Дети ломают себе руки, ноги, сворачивают шеи. Самый первый день наступившего года запомнился сибирякам трагической смертью школьницы, врезавшейся на ледянке в металлическую ограду. Объединяет многие случаи и то, что горки расположены в необорудованных местах. Кто виноват и кто понесет ответственность за травмы детей, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

РАЗБИЛАСЬ НА ГЛАЗАХ У БРАТА

Январь в Новосибирске начался с трагичных новостей — восьмилетняя девочка погибла во время катания с горки. Брат и сестра катились на ледянке с большой скоростью и врезались в металлическое ограждение. Второклассница была на склоне вместе с тетей и дядей.

— Сначала они катались с горок в снежном городке в микрорайоне Весенний, но, видимо, маленькие горки детям наскучили, поэтому они решили перейти реку и забраться на горнолыжную базу. А гора там высокая, поэтому «ватрушка» развила большую скорость, вот дети и не справились с управлением, врезались в металлическое ограждение около подъемника, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

Для девочки тут же вызвали скорую, но врачи не успели спасти малышку. От полученных травм она скончалась на месте.

В горнолыжном клубе пояснили, что они тогда не работали из-за сильных морозов, а катание на том склоне было категорически запрещено.

Следователи обвиняют в произошедшем тетю школьницы. Уже возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

ДВА РЕБЕНКА НА ОДНОЙ ГОРКЕ

В конце новогодних праздников еще двое школьников пострадали в результате катания с горки. Утром 10 января в рабочем поселке Краснообск 11-летний мальчик попал в больницу с переломами, а следом за ним привезли и пятилетнюю девочку.

— Дети были доставлены в больницу. У обоих сломаны ключицы, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

«ЕМУ ЗАШИЛИ РАНЫ НА ЛИЦЕ»

Еще один случай произошел 20 января. 11-летний мальчик катался на «ватрушке» в районе Речного вокзала. Это была стихийная горка на берегу реки. Школьник так разогнался, что не смог затормозить перед обрывом, пролетел около 8 метров вниз в пойму Оби и врезался в лед. Ребенка тут же отвезли в больницу и отправили на операционный стол.

— Сейчас его состояние стабильное, он в сознании. Мальчику провели операцию на бедре, а также зашили раны на лице, — объяснил КП-Новосибирск главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

Информацию о травме мальчика сразу же передали в полицию. Правоохранители проводят проверку.

КТО ВИНОВАТ?

Как утверждают новосибирские травматологи, количество «ватрушечников» (так называют людей, получивших травмы на тюбингах, ледянках. — Ред.) по сравнению с прошлым годом увеличилось.

— Во время катания ребенок может получить компрессионный перелом позвонков, переломы рук и ног, черепно-мозговые травмы. К сожалению, нередко катание может привести и к летальному исходу, — прокомментировала КП-Новосибирск Елена Губина, главный врач клиники НИИТО, детский ортопед, травматолог.

По словам врача, минус «ватрушки» в том, что она легкая и скользкая. На хорошей трассе может развить скорость до 85 километров в час. Даже начинающий водитель не всегда поедет с такой скоростью. Основная проблема — «ватрушка» совершенно неуправляемая.

— На тюбингах можно кататься, только нужно обязательно соблюдать технику безопасности. И ни в коем случае не съезжать в необорудованных местах. А перелом можно заработать даже неудачно подпрыгнув на «ватрушке», — продолжает врач.

Кто же будет отвечать, если ЧП все-таки случилось и ребенок пострадал, зависит от ситуации.

— Если ребенок получил травму на оборудованной горке, то ответственность будет нести тот человек, на чьей земле она находилась. В случае катания в необорудованных местах ответственность ляжет на родителей. Наказание будет зависеть от тяжести травм. Могут и штраф выписать, а могут и уголовное дело открыть, — отметил юрист Григорий Асташов.

СПРАВКА «КП»

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— Не перегружайте тюбинг. На нем всегда указаны ограничения по весу.

— Держитесь за ремни.

— Уклон горки не должен превышать 20 градусов.

— Катайтесь только на подготовленных трассах.

— Нельзя сцеплять «ватрушки» друг с другом паровозиком и уж точно не стоит привязывать их к автомобилю.

— В состоянии алкогольного опьянения от катания лучше воздержаться.

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