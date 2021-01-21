В Новосибирске 11-летний мальчик скатился с горки в реку Обь: ребенок серьезно пострадал

В Новосибирске 11-летний мальчика попал в больницу после катания на горке.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В Октябрьском районе Новосибирска детская забава едва не привела к трагедии. 20 января в районе Речного вокзала 11-летний мальчик скатился с горки на плюшке и угодил в пойму реки Обь. Его экстренно госпитализировали. Об этом КП-Новосибирск рассказал главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.
— Сейчас его состояние стабильное, он в сознании. Мальчику провели операцию на бедре, а также зашили раны на лице, — рассказал КП-Новосибирск главврач.
Инцидентом заинтересовались в полиции.
— Информация о госпитализации мальчика поступила к нам из больницы. Сейчас по данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуально решение, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
КП-Новосибирск следит за развитие событий.
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