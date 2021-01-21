Парень-аутист, выучивший английский по голливудскому кино, мечтает перевести для американцев все выпуски «Союзмультфильма»

В начальной школе ребенок был хорошистом, но потом из-за травли перешел на домашнее обучение. Фото: Предоставлены родителями Данила и центром «Интеграция»

История 19-летнего Данила с аутизмом — необычная. Врачи долгие годы считали его безнадежным, говорили, что он будет молчать всю жизнь. Но прогнозы не сбылись. Мальчик заговорил. На английском.

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ И ЗАМОЛЧАЛ

Денису поставили диагноз, когда ему не было еще двух лет. В полтора года ребенок поскользнулся на мокром полу, ударился затылком и потерял сознание. После этого происшествия вообще перестал разговаривать и издавать звуки. Замкнулся в себе. Семья тогда жила в Ханты-Мансийском автономном округе, и врачи дали неутешительный прогноз, что, скорее всего, мальчик будет теперь молчать всю жизнь: «Он у вас аутист». Родители все равно пытались разговорить дитя, в том числе показывали карточки по методу Гленна Домана со словами на английском. И это помогло! В три года Данил стал чуть-чуть говорить, но на иностранном языке.

— Первое слово было — home, по-английски — «домой», — говорит его мама Инна Ларина. — К шести годам Данил уже мог разговаривать на английском. Мы переехали в Новосибирск, купили квартиру в Родниках и пошли в школу. Но Данила стали травить за громкие выкрики, эмоции, которые при его заболевании трудно контролировать.

В обычной школе «иностранного» мальчика не понимали, дразнили. — Запирали в раздевалке, издевались. Сын приходил домой и плакал, но не жаловался. В седьмом классе его перевели на домашнее обучение — он не хотел выходить из дома. Единственной страстью Дениса стали мультики и голливудское кино, — рассказала КП-Новосибирск мама Данила Инна Ларина.

Мальчик окончил девять классов и поступил в институт социальных технологий и адаптации при НЭТИ. Проучился полгода и бросил. Шумного, странного и эксцентричного студента здесь тоже не понимали. Сложности социализации преодолеть было практически невозможно. Данил очень часто шокировал окружающих своими выходками: мог начать кричать что-то в автобусе, тыкать пальцем в людей на улице, активно махать руками. Люди пугались и сами пугали его. В результате Данил почти перестал общаться и самостоятельно выходить из дома.

Небольшая часть коллекции Данила — остальное пришлось убрать на балкон. Фото: Предоставлены родителями парня и центром «Интеграция»

ПОГРУЗИЛСЯ В КИНО

У парня появилось любимое увлечение — телевизор. Но Данил не просто бездумно проводил время у экрана. Скопил коллекцию около 300 DVD с фильмами на английском, научился оценивать фильмы и вызубрил историю кино от самых братьев Райт. Данил стал разбираться в переводах и локализациях фильмов с английского, а потом и сам начал переводить.

— Я рисую постеры, пишу сценарии. Например, продолжение к фильму про Фантомаса, про возвращение Розовой Пантеры. Люблю фэнтези, могу локализовать английский на русский (Локализация — это не просто перевод с одного языка на другой. Это комплексная адаптация к культуре и реалиям рынка, в результате которой тексты на сайте, графика, мультимедиа, верстка — все выглядит так, как этого ожидает целевая аудитория. — Ред). Перевел «Гарри Поттер и Кубок огня», могу сделать это за один день. Хочу локализовать весь «Союзмультфильм» для американцев. Мечтаю поехать в Майями и показать наши мультфильмы в США, — поделился с КП-Новосибирск Данил Ларин.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Многие до сих пор считают Данила умственно отсталым, несмотря на его эрудированность. Поэтому парень не стал зацикливаться на получении официального образования. Однажды юноша попал в центр «Интеграция» в Новосибирске и, оказавшись в среде других инвалидов, перестал капризничать и психовать на публике. Теперь киноман не боится ездить в автобусе и не пытается изобразить на улице Кинг Конга. А увлечение кино и переводами переросло уже в нечто большее. Данил стал писать сценарии, правда пока складывает их в стол.

— Он берет фильм и за один вечер делает к нему субтитры, пишет расшифровку диалогов, сочиняет сценарий продолжения фильма. Как ему это удается, что у него в голове — мы сами не можем понять. Тем не менее Данил может написать сочинение на английском с ходу, с чистого листа. Это достижение, — считает мама Данила Инна Ларина. — Я хочу сводить сына на телевидение или в киностудию и показать, как монтировать титры. Было бы здорово, если бы он научился это делать сам, тем более что сын уже хочет зарабатывать.

А сам Данил мечтает накопить денег и съездить в Голливуд, показать там советские мультики.

* Имена героев изменены по их просьбе

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