В Новосибирске во вторник, 19 января, случился серьезный пожар. В четвертом часу утра огонь вспыхнул в пристройке над гаражным боксом по улице Почтовый Лог. Спасатели не сразу смогли попасть внутрь: на окнах были металлические решетки, а внутри находились газовые баллоны. Но что удивило и шокировало еще больше — оказалось, что внутри жили люди. Во время тушения пожарные нашли тела четырех мужчин. Кто были эти люди и почему они жили над гаражом — в материале КП-Новосибирск.Гаражный комплекс на улице Почтовый Лог — это не только теплые боксы, где автомобилисты паркуют свои машины, здесь также размещаются около 20 различных фирм. Кто-то арендует помещение под СТО, кто-то продает запчасти.Хозяина бокса, где случилось ЧП, местные видели давно. Говорят, что он сам одно время жил на втором этаже вместе с женой и маленьким ребенком. А на первом было производство. Рабочие то мебель из дерева изготавливали, то металлические конструкции монтировали.— Я как-то раз вышел, смотрю на крышу — а там мыльная пена. Мне потом кто-то рассказал, что этот мужчина установил там то ли душевую кабину, то ли стиральную машинку, — рассказал КП-Новосибирск владелец одного из гаражей. — Одно время хозяин жил там с семьей, а потом они куда-то делись.Соседи по гаражу начали замечать, что хозяин в своем доме не появляется. Зато каждое утро со второго этажа стали выходить незнакомые мужчины. Скорее всего, строители. А может, работники из мастерской ниже.— Это было что-то похожее на хостел. Мне казалось, что он набрал рабочих и поселил там. Я как-то раз насчитал 10 человек, которые оттуда вышли. Это были не гастарбайтеры, а обычные русские мужики, — говорит сибиряк.Как утверждают владельцы гаражей, строительные бригады жили там примерно с августа. Никто раньше не слышал, чтобы мужчины шумели или кому-то мешали. Однако накануне трагедии, говорят, на крыше гаража собралась большая компания. Возможно, кто-то выпивший курил прямо в пристройке.— Я разговаривал с другими владельцами гаражей, они мне и рассказали. Вроде как ребята там Крещение отмечали, вот дом и загорелся, — предполагает владелец одного из боксов.Истинную причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС. Новосибирские следователи уже возбудили уголовное дело по факту пожара, также они проверят службы, которые допустили проживание людей в неприспособленном для этого месте. Предстоит опросить и владельца гаража.— По указанию руководства следственного управления организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях контролирующих органов признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», своевременно не выявивших и допустивших нарушения, — сообщила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области.КП-Новосибирск следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ«Внутри еще могут быть люди»: в Крещение на пожаре в гараже погибли четверо новосибирцевЗдание вспыхнуло в четвертом часу утра: на окнах там были решетки, а внутри — газовые баллоны (подробности)«Внутри могут быть еще люди»: в Новосибирске число жертв пожара в гараже увеличилосьТрагедия унесла жизни четырех человек (подробности)Стали известны подробности пожара в Новосибирске, который унес жизни трех человекСпасатели тушили огонь полтора часа (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru