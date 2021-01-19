Во вторник. 19 января, крупный пожар в гараже на улице Почтовый лог Дзержинского района Новосибирска унес жизни четырех человек. Ранее сообщалось о трех жертвах. Под завалами спасатели обнаружили еще одно тело. Личности погибших устанавливаются.— На месте происшествия работает группа опытных следователей-криминалистов следственного управления. Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Ранее в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили о том, что возгорание началось в деревянном строении, расположенном над капитальным гаражом. Вскоре после начала тушения она рухнула.Причину пожара установят дознаватели ГУ МЧС по Новосибирской области.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтали известны подробности пожара в Новосибирске, который унес жизни трех человек.Спасатели тушили огонь полтора часа. (подробнее)