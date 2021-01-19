Во вторник, 19 января, в Дзержинском районе Новосибирска на улице Почтовый лог загорелась деревянное строение над капитальным гаражом. Страшный пожар унес жизни трех человек.В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали подробности.— Сообщение в пожарную часть поступило около трех часов ночи. Через семь минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. В это время горела кровля этого двухэтажного строения, первый этаж гаража выполнен из кирпича, второй этаж деревянный. Поступила информация об обрушении пристройки. В течение 1,5 часов усиленной группировкой удалось локализовать крупное возгорание, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.Пожарные продолжают работу на месте происшествия.По факту гибели людей СК по Новосибирской области организовал доследственную проверку. ТОчную причину смерти новосибирцев установит судебно-медицинская экспертиза.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru