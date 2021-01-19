Во вторник, 19 января, в Новосибирске страшный пожар унес жизни четырех человек. Возгорание началось в четвертом часу утра в деревянном строении над капитальным гаражом. Спасатели не сразу смогли попасть внутрь: на окнах были установлены металлические решетки, а внутри находились газовые баллоны. Кроме того, работу спасателей осложняли высокая температура и плотный дым.— Первые пожарные были на месте через семь минут после вызова. В это время горела кровля строения над гаражом. Установлено, что первый этаж гаража выполнен из кирпича, второй — деревянный, обшитый металлом, Поступила информация об обрушении пристройки. В течение 1,5 часов удалось локализовать возгорание, — прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Спасатели проложили магистральную линию для бесперебойной подачи воды от ближайшего пожарного гидранта на расстоянии одного километра.Сначала сообщалось о трех погибших, обнаруженных при тушении пожара. Чуть позже стало известно, что количество жертв увеличилось до четырех.— На месте происшествия работает группа следователей-криминалистов, проводится проверка. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Известно, что на месте, где произошла трагедия, был расположен гаражный комплекс, состоящий из нескольких кирпичных зданий и пристроек. Часть строений использовались под автомастерские.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruСтали известны подробности пожара в Новосибирске, который унес жизни трех человек.Спасатели тушили огонь полтора часа. (подробнее)«Внутри могут быть еще люди»: в Новосибирске число жертв пожара в гараже увеличилось.Трагедия унесла жизни четырех человек. (подробнее)