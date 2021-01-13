В Новосибирске поставили точку в расследовании громкой истории медсестер-садисток. Мировой судья Марина Постникова 13 января прекратила дело в отношении второго медика, которая ударила 7-летнего мальчика по спине во время сончаса.— Медсестра ударила мальчика по спине, посчитав, что он нарушает режим больницы. Мама мальчика заявила ходатайство о прекращении уголовного дела. Она пояснила, что много лет знает медсестру, так как ее сын неоднократно проходил лечение в больнице. За это время у них сложились хорошие отношения. Медик раскаялась в том, что сделала, извинилась перед родителями и ребенком, а также возместила моральный ущерб в размере 10 тысяч рублей, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.На заседании был опрошен и пострадавший мальчик. Ребенок заверил, что не обижается на медика.Мировой судья в итоге удовлетворила ходатайство мамы и прекратила уголовное преследование медсестры.Напомним, скандал в туберкулезной больнице разразился после того, как в соцсеть попало видео, на котором медсестра силой за волосы швыряет маленькую девочку на кровать, позже в соцсетях появился еще один ролик, на кадрах уже другой медик бьет по спине 7-летнего мальчика. После проверки на женщин возбудили уголовные дела по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением».Суд над медсестрой, швырнувшей девочку на кровать, уже состоялся. Ее признали виновной. Мировой суд вменил ей год исправительных работ: 10% от ее заработка будут перечисляться в доход государства.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕще одна жертва: родители семилетнего мальчика требуют наказать медсестру из новосибирской туберкулезной больницы, где произошел скандал.На видео попало, как женщина ударила по голове ребенка, который не спал во время сончаса. (подробнее)«Ребенок рыдал и забивался под кровать»: медсестра поднимала за волосы и швыряла трехлетнюю девочку в новосибирской больнице.Видео с издевательствами над малышкой сняла одна из мам, оказавшаяся вместе с детьми в соседней палате. (подробнее)Медсестре-садистке, швырявшей трехлетнюю девочку в новосибирской туберкулезной больнице, вынесли приговор.Медик признала свою вину, извинилась и раскаялась, но получила серьезное наказание. (подробнее)