Медсестре-садистке, швырявшей трехлетнюю девочку в новосибирской туберкулезной больнице, вынесли приговор

Медсестра не щадила ребенка. Фото: стоп-кадр.

Суд поставил точку в деле медсестры-садистки из детского отделения новосибирской туберкулезной больницы, которая хватала трехлетнюю девочку за волосы и швыряла на кровать.

Напомним, девочка не спала во время сончаса, и медик решила ее проучить. Все происходившее сняла на видео женщина из соседней палаты. Она выложила ролик в соцсети, в дело вмешались следователи и уполномоченный по правам ребенка. Против медика-садистки возбудили дело, а еще стали разбираться, как малышка из цыганской семьи оказалась одна в отделении.

На суде медсестра признала свою вину: она раскаялась и извинилась за содеянное. Но от наказания это ее не спасло. Мировой суд вменил ей год исправительных работ: 10% от ее заработка будут перечисляться в доход госудаства.

Заседание по делу второй медсестры из этой же больницы, которая подняла руку на мальчика, перенесено на 23 декабря.

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На видео попало, как женщина ударила по голове ребенка, который не спал во время сончаса (подробнее).

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Тем временем против женщины может быть возбуждено уголовное дело. От работы медик отстранена на время расследования (подробнее).

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