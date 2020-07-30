2020-07-30T18:02:33+03:00
Общество

Многодетная мать из детдома расплакалась, когда увидела свою похорошевшую квартиру и людей с подарками

Анастасия Петренко рано лишилась матери, потом от нее отказалась опекунша. Но теперь жизнь сибирячки, похоже, изменится
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Анастасия Петренко не ожидала помощи. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.Анастасия Петренко не ожидала помощи. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.
Изменить размер текста:

Село Красноглинное совсем рядом с Новосибирском. Но в квартире Анастасии Петренко казалось, что находишься в старом доме бедной заброшенной деревни. И сама «двушка», в которой молодая мать живет со своими малышами, казалась заброшенной. Потолок протекал, по стенам расползался грибок.

Жилище досталось хозяйке в наследство. До этого она росла в детском доме. Настина мама умерла, когда девочке было 13 лет, а опекунша отказалась от трудного подростка.

После ремонта квартира неузнаваемо изменилась. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

После ремонта квартира неузнаваемо изменилась. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Теперь Анастасии — 25, у нее — четверо малышей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Об этой семье узнала новосибирская правозащитница Анна Тажеева, стала поднимать шумиху, рассказала о проблеме КП-Новосибирск. Мы написали о плесневеющей квартире в Красноглинном, и вот о ней знают уже сотни тысяч человек.

Кто-то в интернете упрекает Анастасию, что держит малышей в таких условиях, а кто-то даже не упрекает, а откровенно травит. А кто-то отреагировал иначе. Однажды в дверь к молодой матери постучали незнакомцы и сказали: «Сделаем вам ремонт».

«Меня взяла под опеку тетя Оксана, а потом отдала в детдом» - многодетная мать из дома с плесенью рассказала свою историю. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

Хозяйка возражать не стала и подумала, что это «люди из администрации». Оказалось, явилась просто компания неравнодушных земляков. Едва закончился ремонт — еще один сюрприз: позвонили люди, которые собрали для Насти и ее детей подарки.

— Мы привезли кое-какие вещи, она обрадовалась, как ребенок. А ее малыш увидел мячик — так у него столько счастья, столько радости было в голосе… Я посмотрела на эту семью, и мне на душе стало намного спокойнее. Видно, что сама Анастасия не опускает руки. К нашему приходу приготовилась, полы помыла. Я увидела, как у нее глаза заблестели от того, что ей кто-то помогает. Она, правда, и поплакать успела, — рассказала КП-Новосибирск Зебо Федорова.

В квартире почти нет мебели. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

В квартире почти нет мебели. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Она сама — обычная молодая мама, которая, узнав историю Анастасии, объединилась с другими людьми, чтобы помочь вещами. Привезли одежду, игрушки, угощения — крупы, тушенку, сгущенку, сладости.

— Мы ее спрашиваем: «Почему ты сама ничего не просила?». Она отвечает: «Никогда ничего не прошу». Она просто не умеет просить. А мы еще очень хотим помочь ей с садиком. Она готова выйти на работу, даже место присмотрела. Человек — не из тех, кто сидит и ждет помощи, — уверяет Зебо.

Редакция КП-Новосибирск созвонилась с многодетной мамой из Красноглинного. Та очень растрогана помощью. Устроить детей в садик, говорит она, не проблема. Сложность в том, чтобы до этого садика добраться.

Пока все отдыхали – сделали ремонт: взрослые «тимуровцы» рассказали, как поменяли жизнь многодетной матери и ее детям. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

— Сад в 6 километрах, и добраться до садика у меня нет возможности. Проблема только в этом. В прошлом году была специальная маршрутка, которая забирала детей с родителями и потом развозила по домам. Нынче ничего такого уже нет, — огорчается Анастасия.

В остальном жизнь у Анастасии, похоже, налаживается. И дело не только в том, что в квартире — ремонт, а у детей — подарки. Дело еще в том, что никогда прежде 25-летняя женщина не видела такой заботы от совершенно посторонних людей.

Сама она ни о чем не просит, но за семью продолжает ратовать правозащитница Тажеева. Переживает, что у семьи практически нет мебели. Даже спать приходится на полу. Предвидя, что читатели могут откликнуться (мы уже много раз наблюдали невероятную отзывчивость читателей), сообщаем, что связь с семьей — через редакцию КП-Новосибирск по телефону 8-923-145-11-03.

Лена Ленина высказалась о многодетной сибирячке, дети которой живут в жутких условиях.Powered by Restream https://restream.io/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Квартиру с плесенью и мухами теперь не узнать: незнакомцы сделали «настоящий евроремонт» для матери четырех детей

Сибирячка воспитывает ребятишек в старом доме, жилье из-за сырости покрылось грибком. Узнав об этом, посторонние люди скинулись на материалы и сделали семье ремонт (подробнее).

«До слез их жалко»: Лена Ленина предложила психологическую помощь многодетной маме из квартиры с плесенью и мухами

Под Новосибирском четыре малыша живут с молодой мамой в жутких условиях. В квартире протекает потолок, по стенам расползается плесень (подробнее).

«Мухи ползают по детям, вместо обоев - плесень»: правозащитница показала, в каких условиях живет многодетная семья под Новосибирском

Настя Петренко осталась без матери в 13 лет. Она стала взрослой и теперь сама растит четырех малышей. Но воспитывать детей не умеет, а живет в жутких условиях (подробнее).

«Ее недолюбили, хватит осуждать!»: многодетной маме, живущей в доме с мухами и плесенью, собирают гуманитарную помощь

История о четырех ребятишках, живущих в жутких условиях, задела людей за живое, и они решили помочь (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Большая Норильская экспедиция стартовала на Таймыре
На Таймыре начался полевой этап работ Большой Норильской экспедиции, в рамках которой будет проведено комплексное исследование российской Арктики. Оно ляжет в основу новой концепции и принципов хозяйствования в арктической зоне
Новости 24
Замкнуло проводку: в доме в центре Новосибирске случился пожар
«Так и хочется погладить»: посмотрите, как подросли котята манулов из Новосибирского зоопарка
В Новосибирске такси сбило 8-летнего мальчика на велосипеде: ребенок в больнице
Водителя, насмерть сбившего 51-летнего новосибирца, отправили на 1,5 года в колонию
Отменят ли День ВДВ в Новосибирске 2020: в мэрии сделали заявление
«Ушел из дома ночью»: в Новосибирске ищут 83-летнего дедушку в клетчатой рубашке
Губернатор Андрей Травников: Меры государственной поддержки бизнеса должны дойти до каждого потенциального получателя
Дистанционное обучение в школах с 1 сентября 2020 года: рассказываем, что ждет учеников
Андрей Шимкив: Мы будем причастны к тем изменениям, которые последуют в федеральное и областное законодательство
В колонию под Новосибирском пытались переправить мобильники с помощью дрона
В Новосибирск построят новый детсад для 265 ребятишек
«Облокотился на москитную сетку»: в Новосибирске с седьмого этажа выпал 2-летний мальчик
Мэр Новосибирска рассказал, где в городе появятся общественные туалеты
В Новосибирске двухлетний ребенок остался один дома с младенцем на руках
Родные сибиряка, пропавшего в лесу месяц назад, отблагодарили поисковиков подарком
Повышенный кэшбэк в Банке Акцепт!
У новосибирца изъяли коллекцию редких орденов и медалей: он собирал ее год
Еще 101 за сутки: в Новосибирском области коронавирусом заболели больше 9 тысяч человек
В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались пять человек: что о них известно
Новосибирцы активно оформляют подписку на периодику через интернет
«Они написали свои ники»: под Новосибирском граффитисты разрисовали электричку
В Новосибирске с 1 августа 2020 года начнутся соревнования: рассказываем, какие именно
У новосибирца арестовали джип за 2 миллиона рублей за то, что убил рысь
Последствия самоизоляции: что делать, чтобы ваш бизнес не пострадал
Сибиряк, которого зажало в салоне «Ниссан» после ДТП, умер по дороге в больницу
Стала известна судьба 77-летнего пенсионера, потерявшегося в лесу с плетеной корзиной
«Кровь из головы сочилась струйкой»: под Новосибирском 6-летний мальчик пострадал во время игры на даче