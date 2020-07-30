Многодетная мать из детдома расплакалась, когда увидела свою похорошевшую квартиру и людей с подарками

Село Красноглинное совсем рядом с Новосибирском. Но в квартире Анастасии Петренко казалось, что находишься в старом доме бедной заброшенной деревни. И сама «двушка», в которой молодая мать живет со своими малышами, казалась заброшенной. Потолок протекал, по стенам расползался грибок.

Жилище досталось хозяйке в наследство. До этого она росла в детском доме. Настина мама умерла, когда девочке было 13 лет, а опекунша отказалась от трудного подростка.

После ремонта квартира неузнаваемо изменилась. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Теперь Анастасии — 25, у нее — четверо малышей в возрасте от 1,5 до 6 лет. Об этой семье узнала новосибирская правозащитница Анна Тажеева, стала поднимать шумиху, рассказала о проблеме КП-Новосибирск. Мы написали о плесневеющей квартире в Красноглинном, и вот о ней знают уже сотни тысяч человек.

Кто-то в интернете упрекает Анастасию, что держит малышей в таких условиях, а кто-то даже не упрекает, а откровенно травит. А кто-то отреагировал иначе. Однажды в дверь к молодой матери постучали незнакомцы и сказали: «Сделаем вам ремонт».

«Меня взяла под опеку тетя Оксана, а потом отдала в детдом» - многодетная мать из дома с плесенью рассказала свою историю. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Хозяйка возражать не стала и подумала, что это «люди из администрации». Оказалось, явилась просто компания неравнодушных земляков. Едва закончился ремонт — еще один сюрприз: позвонили люди, которые собрали для Насти и ее детей подарки.

— Мы привезли кое-какие вещи, она обрадовалась, как ребенок. А ее малыш увидел мячик — так у него столько счастья, столько радости было в голосе… Я посмотрела на эту семью, и мне на душе стало намного спокойнее. Видно, что сама Анастасия не опускает руки. К нашему приходу приготовилась, полы помыла. Я увидела, как у нее глаза заблестели от того, что ей кто-то помогает. Она, правда, и поплакать успела, — рассказала КП-Новосибирск Зебо Федорова.

В квартире почти нет мебели. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Она сама — обычная молодая мама, которая, узнав историю Анастасии, объединилась с другими людьми, чтобы помочь вещами. Привезли одежду, игрушки, угощения — крупы, тушенку, сгущенку, сладости.

— Мы ее спрашиваем: «Почему ты сама ничего не просила?». Она отвечает: «Никогда ничего не прошу». Она просто не умеет просить. А мы еще очень хотим помочь ей с садиком. Она готова выйти на работу, даже место присмотрела. Человек — не из тех, кто сидит и ждет помощи, — уверяет Зебо.

Редакция КП-Новосибирск созвонилась с многодетной мамой из Красноглинного. Та очень растрогана помощью. Устроить детей в садик, говорит она, не проблема. Сложность в том, чтобы до этого садика добраться.

Пока все отдыхали – сделали ремонт: взрослые «тимуровцы» рассказали, как поменяли жизнь многодетной матери и ее детям. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Сад в 6 километрах, и добраться до садика у меня нет возможности. Проблема только в этом. В прошлом году была специальная маршрутка, которая забирала детей с родителями и потом развозила по домам. Нынче ничего такого уже нет, — огорчается Анастасия.

В остальном жизнь у Анастасии, похоже, налаживается. И дело не только в том, что в квартире — ремонт, а у детей — подарки. Дело еще в том, что никогда прежде 25-летняя женщина не видела такой заботы от совершенно посторонних людей.

Сама она ни о чем не просит, но за семью продолжает ратовать правозащитница Тажеева. Переживает, что у семьи практически нет мебели. Даже спать приходится на полу. Предвидя, что читатели могут откликнуться (мы уже много раз наблюдали невероятную отзывчивость читателей), сообщаем, что связь с семьей — через редакцию КП-Новосибирск по телефону 8-923-145-11-03.

Лена Ленина высказалась о многодетной сибирячке, дети которой живут в жутких условиях.Powered by Restream https://restream.io/

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