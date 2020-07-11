«Мухи ползают по детям, вместо обоев - плесень»: правозащитница показала, в каких условиях живет многодетная семья под Новосибирском

В такой квартире было бы жутко остановиться даже на одну ночь. Обшарпанные стены, плесень, на липкой ленте-мухоловке уже нет свободного местечка для многочисленных насекомых. Здесь живет Анастасия Петренко - мать с четырьмя ребятишками: мальчикам и девочкам от полутора до шести лет.

Это село Красноглинное, недалеко от Новосибирска. Двухэтажный дом – на 16 квартир. Подвал периодически топит из-за засоров. А второй этаж заливает во время дождей.

В ванной - бардак, горячей воды нет, а с потолка течет. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

Насте 25 лет. Гражданскому мужу Саше – 23. Они вместе уже восемь лет, с тех пор, как вместе жили в детдоме.

- Мама умерла, когда мне было 13 лет. Меня взяла под опеку мамина подруга, тетя Оксана. Я у нее прожила два с половиной года, а потом у меня начался переходный возраст, стали ругаться, она меня обратно в детский дом отдала, - делится Анастасия с КП-Новосибирск. – Саша в детском доме все за меня делал, заботился, а как выпустились – ничем заниматься не хочет. Он сегодня есть, завтра нет. То разойдемся, то сойдемся. То сидит, то со мной живет. По малолетке сидел за кражу, потом за наркотики. Но вот в июне устроился на работу, 19 тысяч получил, мне отдал. И ребятишки его любят. Он редко бывает, но они к нему тянутся.

Вся квартира покрыта плесенью. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

Хоть и ненадежный муж, но признается собеседница, что любимый. То, что он, наконец, деньги получил и принес – это исключительный случай. А так – живет Настя с четырьмя детьми на пособия. Говорит, выходит 29 тысяч в месяц.

Дому, где живет многодетная семья, полсотни лет. Анастасия унаследовала его от дедушки с бабушкой. А муж стоит в очереди на квартиру от государства.

Спрашиваем у молодой мамы, какой помощи она хотела бы, ведь жить так невозможно. Говорит, главное – чтобы потолок не тек.

Дети живут в невыносимых условиях. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

- Крыша течет. Плесень, грибок. Вот снова дождь был, так в ванной прям можно мыться было под ним, все протекает. Могла бы крышу починить – сама бы сделала. Получила дополнительные пособия – хочу в квартире ремонт сделать, но, говорят, обои клеить бесполезно, пока такая сырость, - объясняет Анастасия.

Раньше ей помогала соседка Наталья. Сейчас женщина переехала, но все равно переживает за молодую мамку.

- У нее часто не было денег. Бывало, я ей приносила молоко, что-то поесть. Она детей, бывало, уже с двух месяцев манной кашей кормила, не на что было купить питание. Дети часто оставались одни, она куда-то гулять уходила. Она не алкоголичка, но выпивать – выпивала, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. – Страшно за детей, страшно, что они в таких условиях. Она их любит, только не знает, как любовь проявлять. Ее никто не научил, сама недолюбленная. А сама слишком рано родила, молодости не было, не нагулялось.

Старшая по дому Наталья Кочеткова тоже переживает за малышей, но тоже жалеет мать. Забирать детей (так или иначе об этом заходит речь), говорит, не надо. Но вот опеке приходить почаще и контролировать нужно.

Дом почему-то не признают аварийным. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

А пока в квартире побывала новосибирская правозащитница Анна Тажеева.

- Там полный швах. Жилье надо признавать аварийным, но власти не шевелятся. В квартире какашки, мухи ползают по детям, ребятишки к туалету не приучены. Когда я приехала - шел дождь, вода капала с потолка, - рассказала КП-Новосибирск Тажеева. – Настю надо помещать в реабилитационный центр вместе с детьми, искать волонтеров, чтобы в это время ремонт сделать. А то, что дом не признали аварийным – это халатность и бездействие!