2020-07-11T21:33:47+03:00
Общество

«Мухи ползают по детям, вместо обоев - плесень»: правозащитница показала, в каких условиях живет многодетная семья под Новосибирском

Настя Петренко осталась без матери в 13 лет. Она стала взрослой и теперь сама растит четырех малышей. Но воспитывать детей не умеет, а живет в жутких условиях [фото, видео]
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Многодетная мать (на фото) признает, что дети живут в жутких условиях. Фото: Анна ТАЖЕЕВАМногодетная мать (на фото) признает, что дети живут в жутких условиях. Фото: Анна ТАЖЕЕВА
Изменить размер текста:

В такой квартире было бы жутко остановиться даже на одну ночь. Обшарпанные стены, плесень, на липкой ленте-мухоловке уже нет свободного местечка для многочисленных насекомых. Здесь живет Анастасия Петренко - мать с четырьмя ребятишками: мальчикам и девочкам от полутора до шести лет.

Это село Красноглинное, недалеко от Новосибирска. Двухэтажный дом – на 16 квартир. Подвал периодически топит из-за засоров. А второй этаж заливает во время дождей.

В ванной - бардак, горячей воды нет, а с потолка течет. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

В ванной - бардак, горячей воды нет, а с потолка течет. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

Насте 25 лет. Гражданскому мужу Саше – 23. Они вместе уже восемь лет, с тех пор, как вместе жили в детдоме.

- Мама умерла, когда мне было 13 лет. Меня взяла под опеку мамина подруга, тетя Оксана. Я у нее прожила два с половиной года, а потом у меня начался переходный возраст, стали ругаться, она меня обратно в детский дом отдала, - делится Анастасия с КП-Новосибирск. – Саша в детском доме все за меня делал, заботился, а как выпустились – ничем заниматься не хочет. Он сегодня есть, завтра нет. То разойдемся, то сойдемся. То сидит, то со мной живет. По малолетке сидел за кражу, потом за наркотики. Но вот в июне устроился на работу, 19 тысяч получил, мне отдал. И ребятишки его любят. Он редко бывает, но они к нему тянутся.

Вся квартира покрыта плесенью. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

Вся квартира покрыта плесенью. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

Хоть и ненадежный муж, но признается собеседница, что любимый. То, что он, наконец, деньги получил и принес – это исключительный случай. А так – живет Настя с четырьмя детьми на пособия. Говорит, выходит 29 тысяч в месяц.

Дому, где живет многодетная семья, полсотни лет. Анастасия унаследовала его от дедушки с бабушкой. А муж стоит в очереди на квартиру от государства.

Спрашиваем у молодой мамы, какой помощи она хотела бы, ведь жить так невозможно. Говорит, главное – чтобы потолок не тек.

Дети живут в невыносимых условиях. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

Дети живут в невыносимых условиях. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

- Крыша течет. Плесень, грибок. Вот снова дождь был, так в ванной прям можно мыться было под ним, все протекает. Могла бы крышу починить – сама бы сделала. Получила дополнительные пособия – хочу в квартире ремонт сделать, но, говорят, обои клеить бесполезно, пока такая сырость, - объясняет Анастасия.

Раньше ей помогала соседка Наталья. Сейчас женщина переехала, но все равно переживает за молодую мамку.

- У нее часто не было денег. Бывало, я ей приносила молоко, что-то поесть. Она детей, бывало, уже с двух месяцев манной кашей кормила, не на что было купить питание. Дети часто оставались одни, она куда-то гулять уходила. Она не алкоголичка, но выпивать – выпивала, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. – Страшно за детей, страшно, что они в таких условиях. Она их любит, только не знает, как любовь проявлять. Ее никто не научил, сама недолюбленная. А сама слишком рано родила, молодости не было, не нагулялось.

Старшая по дому Наталья Кочеткова тоже переживает за малышей, но тоже жалеет мать. Забирать детей (так или иначе об этом заходит речь), говорит, не надо. Но вот опеке приходить почаще и контролировать нужно.

Дом почему-то не признают аварийным. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

Дом почему-то не признают аварийным. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

А пока в квартире побывала новосибирская правозащитница Анна Тажеева.

- Там полный швах. Жилье надо признавать аварийным, но власти не шевелятся. В квартире какашки, мухи ползают по детям, ребятишки к туалету не приучены. Когда я приехала - шел дождь, вода капала с потолка, - рассказала КП-Новосибирск Тажеева. – Настю надо помещать в реабилитационный центр вместе с детьми, искать волонтеров, чтобы в это время ремонт сделать. А то, что дом не признали аварийным – это халатность и бездействие!

Дети из многодетной семьи живут в жутких условиях..Видео: Анна Тажеева

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мухи ползают по детям, вместо обоев - плесень»: правозащитница показала, в каких условиях живет многодетная семья под Новосибирском
Настя Петренко осталась без матери в 13 лет. Она стала взрослой и теперь сама растит четырех малышей. Но воспитывать детей не умеет, а живет в жутких условиях [фото, видео]
«Это кощунственно, но я насыплю в могилу ее любимый кофе»: Отец блогерши Насти Тропицель похоронил прах дочери с ее вещами
Глава семьи погибшей в аварии 18-летней девушки рассказал о скандалах вокруг смерти дочери и признался, что ведет собственное расследование ее смерти [фото, видео]
100 кило мусора на человека в год: Крупные производители и ритейл поднимают проблему продовольственных отходов и призывают к ответственному потреблению
Загрязнение нашей планеты – это одна из самых серьезных проблем сегодня. И большая часть мусора образуется не только на заводах и производствах, но и в наших собственных холодильниках
Новости 24
«Убрал руки! Я больной человек» - водитель автобуса не сдержался, споря с пенсионеркой без маски
Будут ли открыты рейсы в Таиланд и Европу из Новосибирска 2020: аэропорт уведомил Росавиацию о готовности к полетам
Прокуратура назвала причины таинственной гибели группы Дятлова
10 шагов к достойной жизни: КПРФ выдвигает обновленный состав кандидатов на выборы
В лесу – 150 человек, квадроциклы, собаки, квадрокоптеры: стало известно, как в Новосибирске ищут безвестно пропавшего мальчика
Долгожительница умерла в Новосибирской области от коронавируса
Рекорд недели: в Новосибирской области зафиксирован скачок выздоровлений от коронавируса
В Новосибирских домах запретят пивные магазины без санузлов
Ночное ДТП под Новосибирском: два человека погибли, пять попали в больницу
33-летнего новосибирца, который руками убил косулю, ждет суд
Погода в Новосибирске на 11 июля 2020 года: гром и молния
Дирижер из Новосибирской филармонии рассказал, как артисты живут во время самоизоляции
Поиски двух подростков, пропавших в селе под Новосибирском, закончились трагедией
«Кроме него никто не пытался помочь»: пенсионер погиб, пытаясь спасти глухого из-под колес поезда
В Новосибирске пенсионерки сдали подростков в полицию из-за того, что те громко занимались спортом
В Новосибирске магазин оштрафовали на 350 тысяч за торговлю просроченными яйцами
«Можно несколько часов стоять»: под Новосибирском собралась многокилометровая пробка
Стали известны подробности задержания семиклассника, который убил учительницу: полицейским его сдали родители
«Там собралась толпа»: под Новосибирском электричка насмерть сбила двух человек
Купить билеты в Новосибирский зоопарк снова можно будет через кассу
«Скидки» и новые послабления: в мэрии поддержали ресторатов
В Новосибирске столкнулись две иномарки: одна из машин перевернулась на бок
Стала известна причина неприятного запаха в Новосибирске: об этом заявил мэр
Андрей Травников: Новый проект в сфере генетических технологий поможет большему числу новосибирцев
ДТП в центре Новосибирска: иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
18 медицинских организаций отремонтируют по нацпроекту в Новосибирской области в 2020 году
Вы посмотрите на него: в новосибирском зоопарке гордый гриф отказался заводить потомство со своей самкой