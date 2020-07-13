«Ее недолюбили, хватит осуждать!»: многодетной маме, живущей в доме с мухами и плесенью, собирают гуманитарную помощь

История о семье, живущей в доме с дырявой крышей, вызвала колоссальный резонанс и споры. Речь идет о молодой многодетной матери, что воспитывает четырех малышей. Анастасии (так зовут героиню истории) 25 лет, выпускница детского дома. Гражданский муж вроде и любящий, но очень ненадежный. И не в ладах с законом. В придачу ко всем финансовым трудностям молодой мамы у нее проблемы и жилищные. Двухэтажный дом в селе под Новосибирском - старый, протекает крыша.

- В квартире какашки, по детям ползают мухи, ребятишки к туалету не приучены. Когда я приехала - шел дождь, с потолка капала вода, - так отозвалась об этом жилище новосибирская правозащитница Анна Тажеева, которая побывала в гостях у молодой матери.

У Анастасии четыре ребенка в возрасте от 1,5 до 6 лет. И они жили здесь. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Прочтя в интернете материал КП-Новосибирск, люди захотели поддержать Настю и ее ребятишек. Стали обсуждать эту идею в комментариях, связались с редакцией.

- Многие мамы стали в комментариях интересоваться, как передать семье вещи, питание. И для ребятишек, и для мамы. Решили выбрать человека, который собрал бы все и увез. Я вызвалась, люди стали писать мне в личку, - рассказала КП-Новосибирск Зебо Федорова.

Сейчас вокруг нее собирается штаб неравнодушных мамочек, которые готовы поделиться необходимым. Мы даже назовем имена самых неравнодушных читательниц. Сейчас вместе с Зебо помочь семье спешат Светлана Цымбалова и Евгения Хоруженко.

Потолок протекает, дом нуждается в ремонте. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

- Я так понимаю, ее саму не особо кто-то воспитывал и рассказывал, как заниматься детьми. Думаю, что недолюбили ее в детстве. Я ни в коем случае ее не осуждаю, - говорит Зебо о многодетной маме, которой не удается обеспечить малышей.

К этой истории подключилась и уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. Говорит, что наводит справки о действиях чиновников в отношении этой семьи. Ведь опека, по словам мамы, бывала у них дома, и всех все устраивало, пока порог не переступили общественники и историю не предали огласке.

Стены в квартире покрыты грибком. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

- Семья будет поставлена на учет как находящаяся в трудной жизненной ситуации, - пояснила КП-Новосибирск детский омбудсмен Надежда Болтенко. - Разбираемся, как опека с ней работала, какие действия предпринимала социальная защита, знает ли об этой семье глава районной администрации. Соберем информацию и будем принимать решение, как поддержать семью.

Надежда Болтенко сейчас в отпуске, так что в протекающем доме еще не побывала. Но видела фотоснимки.

«У нее часто отсутствовала еда, часто не было денег на питание» - знакомая рассказала, как живут многодетная мать и четыре ее ребенка. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Та картина, которую нам прислали на фотографиях, - это ужасно, - вздохнула она.

Следить за судьбой семьи будет и редакция КП-Новосибирск. Мы направили запрос в министерство ЖКХ, чтобы узнать, почему дом не расселен как аварийный.

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