«До слез их жалко»: Лена Ленина предложила психологическую помощь многодетной маме из квартиры с плесенью и мухами

О семье из новосибирского села Красноглинное сейчас знают и общественники, и чиновники, и детский омбудсмен. 25-летняя выпускница детского дома Анастасия живет с неофициальным мужем и четырьмя ребятишками, им — от полутора до шести лет.

Двухэтажный дом — в убогом состоянии, у него протекает крыша. Именно из-за этого, говорит Анастасия, по стенам расползается грибок и отваливаются приклеенные два года назад обои. Хозяйка считает, что как мать она справляется со своими обязанностями, но вот местные жители в этом сомневаются.

Анастасия говорит, что клеила обои два года назад, но из-за сырости они отпали. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

- Она просто ленивая, не хочет ничего делать. Она крепкие алкогольные напитки выпивает редко, но практически каждый день я вижу, как она сидит с подростками под пивом во дворе, гуляет с детьми под коктейлями, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Тюрин, сосед многодетной семьи. - Но детей она, конечно, любит, это видно...

«Меня взяла под опеку тетя Оксана, а потом отдала в детдом» - многодетная мать из дома с плесенью рассказала свою историю. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Теперь об этой истории знает даже живущая за границей Лена Ленина. Писательница и предпринимательница высказала мнение Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». Она категорично отвергает даже мысль о том, чтобы забрать ребятишек у мамы:

У 25-летней сибирячки – четыре ребенка: от полутора до шести лет Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

— Я очень сопереживаю этой маме и ее деткам. Мне их до слез жаль. Но не уверена, что забота о них — это дело государства. Забота о детях — дело родителей. И каждый, прежде чем вступить в связь с представителем противоположного пола, должен подумать, а вдруг случатся дети и смогу ли я их обеспечить, вырастить, воспитать и прокормить. Отобрать детей и отдать в детдом — не самое лучшее решение. Оно годится только в самых крайних случаях, когда родители - педофилы и наркоманы. Во всех других — детям всегда лучше с родной матерью, чем с чужой тетей.

«Детей нужно спасать!» - юрист жестко высказался о многодетной матери, а Лена Ленина предложила ей помощь. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Лена Ленина считает, что многодетной матери нужна помощь, но, в первую очередь «не рыба, а удочка».

— Мое предложение решения этой проблемы в психологической работе с матерью: объяснять ей ее роль, внушить веру в себя и в то, что она сможет прокормить детей, если будет работать, оформит социальные выплаты, положенные по закону многодетным родителям, не станет пить и возьмется за уборку и ремонт квартиры. Поверьте, многие мамочки в нашей стране самостоятельно в одиночку воспитывают своих детей и справляются отлично. Я сама воспитала ребенка, ни разу не попросив у бывшего мужа алиментов, — сказала предпринимательница КП-Новосибирск. — Я лично готова провести с ней психологическую работу, наставить ее на путь истинный и помочь материально, если окажется, что «в коня корм» и деньги эти не пропьются и не прогуляются.

Под Новосибирском четыре ребенка живут в доме с мухами и плесенью.Powered by Restream https://restream.io/

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