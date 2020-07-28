«Испекли картошку, я подарил ей цветы»: СКР обнародовал показания экс-спецназовца, похитившего спортсменку

Когда новосибирскую спортсменку-бегунью похитил бывший, близкие готовились к худшему: возможно, живой Елену Рухляду уже не увидеть. Она и сама прощалась с жизнью. В панике пыталась разгрызть скотч на руках, когда ее, связанную, уносил в сумке бывший боец спецназа.

К счастью, с пленницей теперь все в порядке — ее вовремя увидела знакомая и сделала спасительный телефонный звонок.

Бывший спецназовец вынес пленницу в спортивной сумке. Фото: Следственное управление СКР по Новосибирской области.

РИСКНУЛ РАДИ СОПЕРНИКА

— 18 июня 2019 года в утреннее время 35-летний мужчина, который являлся экс-супругом 33-летней женщины, против ее воли проник в квартиру, расположенную в Заельцовском районе города Новосибирска, и, угрожая ножом, связал потерпевшую, а также находившегося в квартире мужчину. Далее злоумышленник переместил потерпевшую из квартиры в автомобиль и вывез в лесополосу на берег реки Оби, — официально отчиталось перед горожанами областное управление СКР. Правоохранители довели дело до суда, и Фокин отправился отбывать срок по четырем статьям Уголовного кодекса.

Теперь Следственный комитет представил КП-Новосибирск подробности, о которых общественность раньше не знала. Это видеозапись с показаниями Фокина. Знакомясь с ними, с удивлением замечаешь: похоже, для него эти два жутких дня выглядели как поход с любимой.

Фокин увез пленницу на Skoda Fabia, которую угнал у нового избранника Елены. Далее похититель предпочел двигаться по воде. При этом (вот невероятное проявление мужской солидарности) предупредил соперника, где бросил его иномарку. А ведь наверняка понимал, что частично выводит его на собственный след.

— Доехали до берега, накачали лодку. Я несколько раз звонил Максиму, сообщал местоположение автомобиля. Удостоверился, что он понял, — смотрим мы видео с показаниями бывшего омоновца и бойца ГРУ. — Двигались вниз по течению Оби, по правому берегу. Сразу после отплытия пристали, потому что Лена заметила, что вода откуда-то прибывает.

Пленнице (Фокин давно избавил ее от сумки, но не позволял уйти) показалось, что резиновая лодка дала течь. Похититель пристал к берегу, убедился, что дно целое, и повез Елену дальше.

Ярослав Фокин заранее приготовил лодку, чтобы увезти Елену подальше и не оставить следов.

ПИРОЖНЫЕ ДЛЯ ПЛЕННИЦЫ

— Минут через 20 еще раз пристали к берегу, чтобы развести костер, испечь картошку, просто отдохнуть. Обсохли, картошку поели. Затем отошли от берега и пошли вниз по течению до дачного сообщества, — описывает Фокин преступный круиз по Оби.

Потом еще спецназовец давал своей невольнице деньги, чтобы сходила в магазин, взяла себе чего-нибудь вкусного.

— Я дал Лене деньги, она купила себе то, что хотела. По-моему, была шоколадка, пирожные. Были местные жители, пожилая пара — мужчина и женщина. Я у них приобрел несколько килограммов рыбы — окуней, кастрюлю взял, зелени, — рассказывает Фокин, давая показания на видео. — На правом берегу был дикий пляж. Развели костер, попили чай. Поели рыбы, испекли. Дальше отошли от берега. Там был островок небольшой, заночевали.

«Она удивилась, взяла, сказала «классно пахнут»» - бывший спецназовец рассказал, что происходило, когда увозил похищенную спортсменку. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«ДУМАЛ, ЧТО МЫ ПРОГУЛИВАЕМСЯ»

Похититель сплавлялся с жертвой по реке, останавливался и вел себя так, словно они в романтическом путешествии. А во время одной из недолгих стоянок даже вручил Елене букет.

— Я увидел пляж, потом цветы розового цвета, шиповник. Их было видно с берега. Я подошел на веслах против течения, пристал к берегу. Нарвал цветов и вручил. Она удивилась, взяла, сказала: «Классно пахнут», — улыбается Фокин, описывая этот момент.

Вот и сама спортсменка, пережившая два жутких дня, считает, что ее пленитель воспринимал преступление как безобидное приключение.

— У него создалось впечатление, что мы вместе, что мы прогуливаемся, — поделилась она с КП-Новосибирск.

Теперь Рухляда хочет, чтобы суд оградил ее от бывшего мужа. Если тот получит досрочное освобождение, то выйдет на свободу уже довольно скоро. И спортсменка ждет этого момента с тревогой.

— Думаю, я буду продолжать судебное дело, чтобы меня оградили от него. Есть такая практика в суде, когда человека лишают возможности приближаться, запрет на приближение. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы минимизировать контакты с ним. Не хочу никакого общения. Ни алиментов, ни денег — мне ничего не нужно. Не хочу знать, что он вообще существует, — переживает Елена.

У нее с Ярославом двое общих детей, и им, говорит наша собеседница, позволит общаться с отцом, не посмеет запрещать. Но только так, чтобы самой пересекаться с ним по минимуму.

Елена Рухляда с опаской ждет дня, когда бывший муж выйдет из колонии. Фото: соцсети.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Российский суд ей не поможет»

Михаил Жуков, юрист:

— Я должен разочаровать потерпевшую, которая хотела бы избежать встреч с бывшим мужем. В российском законодательстве не действует охранный ордер, которым гражданка могла бы воспользоваться за рубежом. Вот в США, например, практикуется такая норма, которая запрещает агрессорам контактировать с жертвами, а у нас — нет. Да, в суд с таким иском она может обратиться, но суд откажет. Это давняя проблема, и касается она не только героини нашей истории.

А общение бывшего мужа с общими детьми она может определить по одному из двух способов. Либо посредством нотариального соглашения — он предполагает добровольные условия, либо через судебный акт и приставов. Тогда, возможно, они будут участвовать в передаче детей. Допустим, в полдень забрали у мамы, передали папе, а в пять часов вечера вернули обратно маме — время будет соответствовать решению суда.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Она была для спецназовца единственной отдушиной, и вдруг эту куколку забрали»

Андрей Якутин, психолог:

— Это абсолютно мужская модель поведения. Обратимся, допустим, к XVII веку: город брали на шпагу, а женщина считалась добычей. А далее она либо превращалась в рабыню Изауру и пахала с утра до вечера, либо становилась куколкой, которую красиво одевали, оберегали и любили. Если мужчина так борется за женщину в современном мире, это становится чем-то ужасным. А у нашего борца, видимо, даже не посттравматический, а травматический синдром. Он ведь по своей профессии явно не разведением цветов занимался. И вот у этого мужчины появляется единственная в мире отдушина. И эту отдушину, эту куколку кто-то забрал. Что нужно сделать? Он решает забрать обратно. Чтобы разрешить эту проблему, необходимо участие психолога, и оптимально, чтобы в жизни данного мужчины появилась другая женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/792442" frameborder="0"></iframe> Влюбленный похититель рассказал, как увез из дома бывшую жену.

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