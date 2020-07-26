«Задыхалась и грызла скотч»: чемпионка по бегу впервые рассказала, как пережила день, когда бывший муж связал ее и засунул в сумку

Ярослав Фокин вынес похищенную спортсменку в сумке, запретив ей кричать. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

— Я подошел, нарвал цветов и вручил. — Ярослав заулыбался и жестом показал, как протягивает букет. — Она удивилась, взяла, сказала: «Классно пахнут».

Этот эпизод мог быть счастливым моментом в романтической истории. Но нет, жесты у рассказчика неловкие из-за наручников. А вокруг него — полицейские, понятые и офицер СКР. Преступник — бывший спецназовец ГРУ Ярослав Фокин, он похитил известную спортсменку, мать своих детей Елену Рухляду. Засунул ее в спортивную сумку и увез на угнанной машине. Это было год назад.

Сейчас Ярослав отбывает срок. Но Елена опасается, что, выйдя на свободу, бывший муж вновь станет преследовать ее с настойчивостью психопата. Впервые после пережитого ужаса Елена дала подробное интервью КП-Новосибирск, а Следственный комитет предоставил видео с показаниями преступника и кадры похищения спортсменки.

На берегу реки бывший спецназовец подарил пленнице цветы. Об этом он рассказывает следователям. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

МОЛЧАЩАЯ В СУМКЕ

Фокин явился к спортсменке с ножом, скотчем и хоккейной сумкой. Елену он вынес прямо из квартиры.

— Вот камера зафиксировала, как Фокин с сумкой выходит из лифта, — показывает на экран компьютера старший следователь Заельцовского отдела областного управления СКР Анастасия Сазонова. — А вот он выходит из подъезда и направляется с сумкой к машине.

— Но ведь, даже если рядом окажешься, не поймешь, что в сумке человек… Никакого движения внутри не чувствуется. Кричать она пыталась?

— Нет. Она боялась.

Оказалось, боялась давно. Именно поэтому, несмотря на воспитание общих детей, подала на развод. Пыталась уйти, а он не отпускал. Жили раздельно, но Фокин все равно преследовал.

— Его странность стала заметной, когда мы еще были вместе, — призналась КП-Новосибирск Елена Рухляда. — У него было желание оградить меня от мира, от всего, лишить возможности делать что-то самостоятельно. Словно я без него никто и ничто. Я предлагала ему психологов, объясняла, что так жить не смогу. Он иногда соглашался, но потом говорил, что психологи его ничему не научат. А ему надо работать с психологами, с психиатрами и полностью перебирать свой мозг по частям. Не скажу, что он опасен для общества. Но для меня — да.

— Когда Ярослав пришел за вами, вы боялись сопротивляться?

— Еще раньше была ситуация, которая заставила меня поверить в серьезность его намерений: он меня прилюдно ударил на улице и сказал: «Я тебя убью. Медленно». И где-то через месяц случилась вот эта история с похищением. В тот день мы (Елена была вместе со своим мужчиной. — Прим. ред.) выходили из дома, а он стоял и ждал за дверью. Достал нож и сказал, что если мы будем сопротивляться, то всем будет плохо. Макс попытался как-то сопротивляться, я попросила: «Делай, как он говорит». Вы не представляете, насколько это сильный человек и что он может сделать. Это страшно, когда рядом с тобой находится такая сила. Разрушительная сила. Он связал нас скотчем, принес сумку, посадил меня в нее. Я с ним жила, поэтому знала, что сопротивляться бесполезно…

Увидев мужчину с сумкой, едва ли кто-то мог подумать, что внутри - человек. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

«ДУМАЛА, ЭТО КОНЕЦ. БЕЗ ВАРИАНТОВ»

— Мне до сих пор непонятно, как вы могли поместиться в эту сумку…

— Она оказалась огромной, это хоккейная сумка. Но я боялась задохнуться. В панике, когда он тащил меня, мне было тяжело дышать, я испугалась. Пыталась зубами разгрызть этот скотч. Думала, скинет в реку — и как мне тогда выплывать с завязанными руками? Я думала, это конец. Без вариантов. Была уверена, что живой не останусь. Я же помнила слова: «Я тебя убью. Медленно».

— Кричать, когда он нес вас в сумке, не решались?

— Любые крики и попытки к бегству, я думаю, серьезно пресекались бы, потому что он был на взводе.

Камеры видеонаблюдения засняли, как Фокин протащил свой багаж по неглубокой луже, довольно резво добрался до припаркованной Skoda Fabia, погрузил пленницу внутрь и поехал прочь. Иномарка, кстати, не его, а Максима — соперника. Преступник, уходя, забрал ключи от машины и повез Елену к берегу Оби. Видимо, представляя, что отправляется с любимой в романтический поход.

Рухляду ждала лодка, потом — костер, печеная картошка и даже полевые цветы. В это время похищенную женщину уже искали и оперативники МВД, и сотрудники СКР, и волонтеры, и друзья… Были готовы к тому, что живой не увидят.

Мужчине удалось сбежать. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

РОМАНТИЧНЫЙ ПОХИТИТЕЛЬ

— Полдня мы просто не разговаривали. В такой ситуации не будешь ни истерить, ни кричать, ни просить отпустить. Я просто стала говорить на нейтральные темы, тянуть время. Потому что он легко взрывается, настроение меняется очень быстро, — описывает экс-супруга Елена.

— А как сам Ярослав видел всю эту ситуация с вашим похищением?

— У него создалось впечатление, что мы вместе, что мы прогуливаемся. Он спросил, хочу ли я есть. А я сутки практически не ела (Фокин похитил Елену утром 18 июня, а нашли их вечером 19 июня. — Прим. ред.). Там, куда он меня вывез, дачные сообщества. Он готовил еду в безлюдных местах. Там, где магазин был, я, конечно, могла бы попытаться вызвать полицию, но что такое женщина-продавец против спецназовца? Эта женщина мне ничем не помогла бы. Если бы я встретила полицию или военных, тогда обратилась бы за помощью. А два пьяненьких мужичонки около магазина и женщина-продавец мне вряд ли могли помочь.

Потом похититель купил у местных рыбы, чтобы испечь и накормить Елену. Тогда, глядя на них, сидящих у костра, и не зная, что творится у женщины в голове, можно было позавидовать счастливой паре. Но чем закончилась бы эта история, если бы Елену не увидела знакомая и не вызвала подмогу? В итоге спортсменку освободили, а Фокина отдали под суд.

— Было много свидетелей, расследовали это дело быстро, — комментирует замруководителя Заельцовского отдела СУ СКР Денис Илларионов. — Сложности представляла, скорее, правильная квалификация действий Фокина.

Ярослав с маниакальной настойчивостью пытался заменить Елене собой весь мир. Фото: соцсети.

«НЕ МОГУ ОСТАВАТЬСЯ СПОКОЙНОЙ»

Следствие насчитало бывшему спецназовцу внушительный набор уголовных статей: нарушение неприкосновенности жилища, угроза убийством, незаконное лишение свободы и автоугон. Несмотря на такой букет, преступник явился перед судом с целым списком смягчающих обстоятельств. Здесь и признание вины, и наличие малолетних детей, и поощрения на службе. Суд дал Фокину 4,5 года колонии строгого режима. Учитывая право на УДО, 35-летний заключенный может претендовать на освобождение довольно скоро.

— Я ожидала, что наказание будет серьезнее. Но раз судья посчитала, что такой срок его исправит, я это приняла. Однако я, конечно, не могу оставаться спокойной. Вот сейчас знаю, что меня никто не ждет за дверью, никто не следит, никто не выскочит неожиданно. Но он может выйти уже в следующем году. Сомневаюсь, что буду в безопасности, — говорит Елена Рухляда.

Ей сейчас 34 года. Она — серебряный призер чемпионата мира 2011 года по горному бегу. Но вот бежать от Фокина, считает, не ее вариант. Некоторые предполагают, что, может, лучше ей переехать в другой город, где не будет преследователя. Но Елена хочет не прятаться, а через суд добиться такого решения, чтобы ему было запрещено приближаться после освобождения.

— Я сделаю все, чтобы минимизировать контакты с ним. Но детей лишать общения с отцом я не вправе. Все-таки они любят его, а он — их. Как-то придется контактировать, но только по минимуму, когда ему нужно будет увидеть детей. Не думаю, что он их плохому научит. Я не могу лишить ребятишек общения с ним, — рассуждает Елена.

Дети Ярослава и Елены еще маленькие — старшему семь лет. Они не знают, где папа, и, к счастью, ограждены от всей этой истории.

— Ни алиментов, ни денег — мне ничего не нужно, — уверяет Елена. — Не хочу думать, что он вообще существует. Это страшно, когда знаешь, что даже в магазин выйти из дома опасно…

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