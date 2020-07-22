Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 июля 2020 года: что откроется для сибиряков с 1 августа 2020 года

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 23 июля 2020 года таковы: с начала эпидемии в регионе заразились 8401 человек, среди них 504 ребенка. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 113 пациентов, регион занял 16-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 23 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ОСЛАБЛЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Власти Новосибирской области готовы ослабить режим самоизоляции с 1 августа 2020 года, но только ради школьников. В правительстве сообщили, что готовы дать дорогу юным спортсменам. Однако запрет на массовые мероприятия, работу театров, кинотеатров, развлекательных цетнров и фитнес-клубов остается.

— По-прежнему сохранится масочный режим. Я прислушался к мнению моих коллег из сферы физкультуры и спорта, которые предложили возобновить занятия спортивных детских и юношеских школ. Ожидаю, что в начале августа мы это решение примем, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Также власти надеются, что 1 сентября школы приступят к занятиям в обычном формате и смогут провести линейки, но с соблюдением дистанции и масочного режима.

ПОЛТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ С COVID-19

За прошедшие сутки 13 детей заболели COVID-19 в Новосибирске. В детской больнице №3 находится 51 ребенок с диагнозом COVID-19 и признаками опасного заболевания, еще не подтвержденного результатами теста. Для сравнения, во взрослых больницах Новосибирска лечатся от коронавируса 1955 пациентов старше 18 лет.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

Врачи сообщили о смерти четырех пациентов инфекционных больниц Новосибирска за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, это были двое мужчин в возрасте 61 год и 71 год, и женщина 60 лет. Четвертой жертвой COVID-19 оказалась пенсионерка-долгожительница, ей было 93 года.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 113 человек.

Масочный режим: действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: будут открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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