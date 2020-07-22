Еще 113 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 8,5 тысяч человек
В среду, 22 июля, опрештаб правительства Новосибирской области сообщи, что аза последние сутки в регионе коронавирусом заболели 113 человек, при этом 91 пациент выздоровел.
— По данным оперативного штаба на утро 22 июля в регионе выявлен 8 401 случай COVID-19, в том числе 504 ребенка, выздоровели 6 390 пациентов, умерли 179 человек, — сообщает оперштаб.
Сейчас в реанимации находятся 79 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.
За последние сутки умерли еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год и 71 год, и женщины, им было 60 лет и 93 года.
По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Новосибирской области обстановка постепенно нормализуется. Всего за неделю регион улучшил показатели и попал на третье место благоприятного рейтинга, обогнав Алтайский край.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Начинаем выздоравливать: Новосибирская область попала в тройку регионов Сибири с наименьшим количеством заболевших.
Заболеваемость опасной заразой меньше только в Кузбассе и Омской области. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»