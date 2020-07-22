2020-07-22T07:49:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 113 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 8,5 тысяч человек

При этом выздоровели больше половины пациентов
Ульяна ДЖАНКОВА
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Коронавирусом за сутки заболели еще 113 человек. Фото: архив «КП»Коронавирусом за сутки заболели еще 113 человек. Фото: архив «КП»
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В среду, 22 июля, опрештаб правительства Новосибирской области сообщи, что аза последние сутки в регионе коронавирусом заболели 113 человек, при этом 91 пациент выздоровел.

— По данным оперативного штаба на утро 22 июля в регионе выявлен 8 401 случай COVID-19, в том числе 504 ребенка, выздоровели 6 390 пациентов, умерли 179 человек, — сообщает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 79 человек, на ИВЛ — 15 пациентов.

За последние сутки умерли еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год и 71 год, и женщины, им было 60 лет и 93 года.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Новосибирской области обстановка постепенно нормализуется. Всего за неделю регион улучшил показатели и попал на третье место благоприятного рейтинга, обогнав Алтайский край.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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