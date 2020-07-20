2020-07-20T19:04:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Начинаем выздоравливать: Новосибирская область попала в тройку регионов Сибири с наименьшим количеством заболевших

Заболеваемость опасной заразой меньше только в Кузбассе и Омской области
Никита МАНЬКО
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Новосибирская область уступила Кузбассу и Омской области в рейтинге борьбы с COVID-19.Новосибирская область уступила Кузбассу и Омской области в рейтинге борьбы с COVID-19.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Новосибирской области обстановка постепенно нормализуется. Всего за неделю регион улучшил показатели и попал на третье место благоприятного рейтинга, обогнав Алтайский край.

— Количество ежедневно выявляемых случаев заболевания по области остается стабильно высоким — от 110 до 120 человек/сутки. Это привело к небольшому увеличению на более, чем 28 заболевших на 100 тысяч населения. То есть, теперь у нас 294 случая коронавируса на 100 тысяч человек, — сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В конце рейтинга оказалась Республика Тыва, здесь прирост заболевших составляет 1790,5 случая COVID-19 на 100 тысяч жителей. В целом, Сибирский федеральный округ находится на 6-м месте по заболеваемости в России, в среднем здесь 349,9 случая заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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