Начинаем выздоравливать: Новосибирская область попала в тройку регионов Сибири с наименьшим количеством заболевших
По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Новосибирской области обстановка постепенно нормализуется. Всего за неделю регион улучшил показатели и попал на третье место благоприятного рейтинга, обогнав Алтайский край.
— Количество ежедневно выявляемых случаев заболевания по области остается стабильно высоким — от 110 до 120 человек/сутки. Это привело к небольшому увеличению на более, чем 28 заболевших на 100 тысяч населения. То есть, теперь у нас 294 случая коронавируса на 100 тысяч человек, — сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
В конце рейтинга оказалась Республика Тыва, здесь прирост заболевших составляет 1790,5 случая COVID-19 на 100 тысяч жителей. В целом, Сибирский федеральный округ находится на 6-м месте по заболеваемости в России, в среднем здесь 349,9 случая заболевания коронавирусом на 100 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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